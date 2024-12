Una nuova settimana apre i battenti e porta un carico di novità e circostanze da scandagliare a dovere; per l’occasione, utile può essere osservare le previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Sul lavoro si rimettono in moto alcune delle idee e possibilità sondate nell’ultimo periodo; qualcosa potrebbe non tornare ma con pazienza e attenzione potrebbero aprirsi nuovi scenari professionali piuttosto interessanti. In amore le cose iniziano ad essere più chiare; il dialogo delle ultime settimane, per qualcuno, inizia a dare benefici sia per i rapporti più longevi che per le liaison appena nate. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Una giornata che potrebbe presentarsi leggermente instabile, manca un po ‘ di calma e quindi prendere decisioni affrettate è l’ultima delle ipotesi. Qualcosa nel contesto di lavoro è da sistemare mentre in amore torna finalmente un po’ di sana quiete.

TORO: Stelle favorevoli per chi non vede l’ora di affidarsi alla bellezza dell’amore senza più remore dal punto di vista sentimentale Ottimi spunti anche sul lavoro dove potreste avere modo di affinare ulteriormente le vostre competenze.

GEMELLI: La riflessione è sempre importante, soprattutto quando in gioco ci sono i sentimenti; per questo lunedì è forse il caso di evitare le discussioni con il partner. Nuove sfide professionali all’orizzonte; sfruttate al meglio la brillantezza delle nuove idee.

CANCRO: Maggiore disponibilità verso il partner potrebbe essere la chiave per ritrovare la serenità in amore. Stando alle previsioni di oggi 2 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko sarà una giornata piuttosto impegnativa nel contesto di lavoro.

LEONE: La spontaneità può essere la chiave per trovare l’equilibrio in amore; del sano romanticismo potrebbe riportare in auge il tenero di alcune relazioni, anche nate di recente. Sul lavoro cercate di imporre le vostre idee, talvolta vale la pena di correre qualche rischio.

VERGINE: Le stelle di questo lunedì vi invitano alla pazienza, tanto in amore quanto sul lavoro; alcuni malintesi con il partner potrebbero compromettere l’umore. Suul lavoro siate meno critici e dosate al meglio le energie.