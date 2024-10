Anche per questa giornata non potevano mancare le previsioni di oggi 8 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il noto astrologo come sempre racconta il parere delle stelle, sempre rivolto ad illuminare la via piuttosto che scandirla in maniera assertiva. Il lavoro necessita sempre di riflessioni, soprattutto quando diversi sono i progetti in cantiere. In amore non lasciatevi trascinare dai rimorsi e dai rancori; procedere oltre il passato potrebbe rivelarsi la scelta giusta. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 8 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 8 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Tanti impegni di lavoro potrebbero arricchire le prossime ore, al netto di numerose opportunità da poter cogliere. Siate meticolosi nelle valutazioni e attenzione a non sottovalutare il medesimo impegno anche nella vita sentimentale; l’amore richiede attenzioni.

TORO: Novità in campo sentimentale potrebbero allietare questa giornata all’insegna delle emozioni per certi versi anche inaspettate. Non siate restii rispetto alle novità, anche sul lavoro gettatevi con determinazione in nuove esperienze.

GEMELLI: Si prevede un martedì faticoso, nuove sfide sul lavoro che con la giusta calma saranno ampiamente superate. Niente decisioni impulsive, ponderate ogni scelta e attenzione al carico di stress. In amore siamo in una fase di lenta ma ottima evoluzione.

CANCRO: Sul fronte affettivo piovono novità interessanti, sia per la vita di coppia sia per chi è ancora single. Nuovi incontri, emozioni inattese e tante situazioni da vivere senza freni. Sul lavoro potrebbero finalmente arrivare le soddisfazioni tanto agognate, la pazienza è la virtù dei forti.

LEONE: Energia allo stato puro grazie alle stelle in ottima posizione ma starà ad ogni singola individualità riuscire a cogliere il positivo di questa nuova fase professionale. In amore regna il sereno, soprattutto per chi è reduce da qualche dissidio di troppo.

VERGINE: Gli impegni di questa settimana – stando alle previsioni di oggi 8 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko – partiranno proprio dalle mansioni di oggi. In amore tutto procede come previsto, ma attenzione a non affrontare il momento con troppa superficialità.