Oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 agosto 2023/ Venere è dissonante per il Toro e strepitosa per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete sfrutti questa giornata per parlare, Venere dissonante può aver stressato il Toro

Ariete, devi parlare di cose importanti e scottanti? Muoviti oggi e sabato e domenica rilassati, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista astrologico, abbiamo Sole e Venere in ottimo aspetto e Giove che chiede di rimettere ordine nel settore delle finanze: ecco perché forse tanti nativi del segno hanno la necessità di riorganizzare conti in sospeso, ma anche di parlare chiaramente di questioni di lavoro che ormai sono dietro l’angolo. Agosto passa in fretta e già da settembre ci sarà da portare avanti un nuovo progetto o una conferma. Nuovi amori molto intriganti.

Toro, visto che ultimamente, non per colpa tua, hai dato più spazio a questioni tecniche, finanziare e a tutto il resto, forse bisogna cercare di colmare quest’agitazione dovuta a Venere dissonante: spese per la casa, per questioni di proprietà e troppi dubbi possono aver messo sotto pressione l’amore. Comunque Giove nel segno porta nuove priorità e l’Oroscopo di Paolo Fox è certo che ci sarà una vittoria finale. È comunque comprensibile che chi ha cambiato ruolo, azienda, gruppo oppure deve far stare in piedi tutto, sia preoccupato.

Gemelli, la voglia di amare raddoppia e se hai una persona che ti interessa, nulla osta a nuove emozioni e sensazioni speciali. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede solo ai Gemelli di avere un po’ di pazienza nell’ambito del lavoro, perché ci sono dei momenti difficili e addirittura giornate che portano nervosismo e irrequietezza. Chi ha in corso una discussione o una trattativa dovrà essere prudente. Il consiglio è di evitare questioni legali o vertenze, mentre chi invece ha già in corso qualcosa di simile dovrebbe tentare un armistizio.

Cancro, la Luna sarà nel tuo segno sabato e domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: un’occasione per mostrarti più comprensivo in amore e, se ci sono state delle perplessità, più disponibile a superare problemi. Per molti artigiani, commercianti e artisti questo è un mese di cambiamenti e anche di tagli, per cercare di risparmiare qualcosa. Una rimessa in gioco è possibile, da settembre.











