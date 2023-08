Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2023/ L’Ariete e il Cancro oggi sono nervosi

Oroscopo Paolo Fox: Sole e Venere sorridono all’Ariete, il Toro vede la luce in fondo al tunnel

Ariete, qualche tensione nasce se, soprattutto negli ultimi anni, hai sbagliato qualcosa, hai dimenticato un pagamento o ci sono state delle distrazioni e atteggiamenti troppo azzardati. Queste problematiche comunque non dovrebbero incupire la tua mente ora, perché avere Sole e Venere favorevoli è importante: proprio a Ferragosto avrai anche la Luna dalla tua, quindi programma qualcosa di bello per i prossimi cinque giorni che riguardi anche l’amore o la famiglia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, abbiamo un bel cielo, per quanto riguarda Giove e Marte e quindi in qualche modo si iniziano a intravedere delle soluzioni. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che questo è un anno importantissimo, in cui tanti hanno cambiato ruolo e si trovano forse in una condizione di ansia perché sono stati investiti da una grande responsabilità improvvisamente: tante cose sono cambiate da giugno e quindi una fase di assestamento c’è, per forza, ancora di più se ci sono questioni che riguardano una casa, una compravendita o dei lasciti. Si apre comunque un periodo migliore, ma con un ex ancora non ci sono risposte.

Gemelli, se qualcuno ha dato spazio all’amore, non ha sbagliato affatto, perché agosto rivela un animo molto passionale. I Gemelli si divertono in amore, ma devono avere al proprio fianco una persona che non borbotta e non discute e quindi, in questo momento, se hai a che fare con delle persone problematiche può non essere ottimale. Con questo l’Oroscopo di Paolo Fox non vuole dire che i Gemelli siano superficiali, ma certamente, dopo un anno iniziato in maniera pesante, soprattutto sul lavoro, dove ci sono stati dei rallentamenti, un po’ di divertimento ci vuole: frequentate solo le persone giuste, sia in amore sia sul lavoro.

Cancro, sei un po’ nervoso: quando ti gira bene, sei una persona fantastica, perché generosa, divertente e dolce, ma se cambia la Luna (che oggi è attiva), puoi trovarti in una condizione di smarrimento e quindi anche tu non riesci a capire il perché di una certa scontentezza. Mantieni tutto sotto controllo, ma stasera l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ stanco.











