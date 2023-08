Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 agosto 2023/ La Luna in Cancro è un po’ pesante per l’Ariete e il Toro

Oroscopo Paolo Fox: fine settimana un po’ fiacco per l’Ariete, il Toro deve avere fiducia nel prossimo futuro

Ariete, in questo weekend manca un po’ di energia o magari riemerge qualche piccola tensione. Nulla di grave, perché resti sempre nell’egida di un periodo di grande recupero, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, però se ci sono persone che ti tengono testa oppure hai visto che, ultimamente, ci sono state più complicazioni che soluzioni, l’invito è a non far troppo oppure a farti scivolare le cose addosso. C’è qualche piccola contrarietà.

Toro, aspettiamo con ansia questo Sole che tornerà positivo dal 23 e questo settembre che darà un’ulteriore definizione a questioni rimaste in sospeso dal 12 in poi. Coloro che hanno avuto dei dubbi in merito alle proprietà e alle questioni economiche, entro tre o quattro settimane al massimo sapranno la verità e l’Oroscopo di Paolo Fox è molto ottimista! Giove, di solito, porta soluzioni anche a questioni complicate. È vero che da giugno tutto è stato rimesso in gioco e non per colpa tua, con situazioni anche imbarazzanti, in cui ti sei ritrovato, che sono state frutto di eventi e non provocate consapevolmente. Per esempio, dove proseguire con un lavoro o un progetto, dal luogo di azione, fino a questioni un po’ più importanti che riguardano soldi e proprietà. I ragazzi che iniziano adesso a fare pratica, affrontare esami o colloqui di lavoro, da settembre avranno meno difficoltà.

Gemelli, alcuno trattative sappiamo che sono in ritardo, ma questo non deve farti arrabbiare e farti sentire malinconico: se c’è stata una crisi o un fermo, presto si avrà di più, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna stare molto attenti ad alcune collaborazioni: forse salteranno? Cambieranno? Un po’ perché non vuoi fare le stesse cose e un po’ perché hai bisogno di sentirti più sereno o di frequentare nuovi ambienti, cosa che a te piace moltissimo, perché sei un curioso di natura. Non immaginare solo l’amore: mettiti in gioco!

Cancro, il tuo cuore è vulnerabile, tra oggi e domani. Questa Luna nel segno rivela un alto tasso di passionalità. Innanzitutto evitiamo le polemiche e diamo spazio a un po’ di tranquillità interiore e poi cerchiamo anche di valutare l’amore per quello che è: se si discute di problemi riguardanti la casa, soprattutto per le coppie che convivono da poco, di denaro o futuro, si rischia di perdere di vista ciò che conta di più, ovvero l’affetto, e si prendono troppo in considerazione questioni materiali che, invece, dovrebbero passare in secondo piano. Weekend buono per amare, anche per i single, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











