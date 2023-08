Oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 agosto 2023/ Giove aiuta il Toro e il Cancro ha Saturno dalla sua parte

Oroscopo Paolo Fox: cose da chiarire per l’Ariete, il Toro è sostenuto da Giove

Ariete, si spera che ieri tu non abbia dovuto mettere in chiaro troppe cose e che tu non ti sia agitato, perché questo è un momento in cui è probabile che ci siano delle piccole questioni da mettere in chiaro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: in famiglia, nei rapporti tra genitori e figli o tra parenti. Può esserci qualche disagio, ma è superabile. Ora l’Ariete deve pensarci bene prima di chiudere o anche aprire un discorso: tempo di revisioni di alcuni accordi, ma con conferme finali. Se c’è qualche disagio, è di carattere economico, ma legato al passato, quindi presto si potrà iniziare un nuovo percorso importante. Oggi meglio far cadere le complicazioni e le tensioni.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 agosto 2023/ In o out in amore per Leone e Scorpione, con questa Luna

Toro, potrebbe arrivare una risposta che ti rassicura e se lo augura l’Oroscopo di Paolo Fox, visto che di recente ci sono state delle preoccupazioni: potrai contare su Giove nel segno. Il 2023 è un anno di crescita, di nuovi luoghi e di cambiamenti ed è chiaro che, quando si muove qualcosa, inevitabilmente ci sono dei cambiamenti. Il Toro poi è un segno conservatore che quando sta bene in un posto non vuole cambiare, quindi è possibile che chi ha trasformato la propria attività lo abbia fatto perché non ce la faceva più a stare in un certo posto oppure sia stato costretto, da eventi esterni a prendersi delle responsabilità. Le stelle sono con te, le persone sono con te e c’è tanta gente che ti vuole bene! Chi vive di consensi avrà soddisfazioni.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 agosto 2023/ La Luna è contro il Capricorno, amore ok per il Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli single in bilico in amore, il Cancro è protetto da Saturno

Gemelli, attenzione se vivi una storia da tempo, perché questo è un periodo in cui sarai giudice inesorabile: se mancano emozioni, potresti anche dire stop, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. I rapporti più agitati sono con Pesci e Sagittario e la situazione è ancora dubbiosa per i single. Un fattore che potrebbe influire potrebbe essere il lavoro: ci sono stati ritardi e dubbi e forse qualcuno, in questo periodo, potrebbe sentirsi più indeciso. Quando non si hanno le idee chiare nella professione oppure si è un po’ stanchi, si rischia anche di dire no a un sentimento, perché ci si sente privi di sicurezze: è tempo di farsi valere.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 agosto 2023/ La Luna in Cancro è un po' pesante per l'Ariete e il Toro

Cancro, sai quanto sia importante l’amore per te. Soprattutto nei momenti di grande disagio, avere una persona che ti vuole bene e che, in qualche modo, rafforza i tuoi sentimenti, è molto importante. Ricorda che le tue qualità verranno alla luce e, se c’è stato un problema, si potrà superare! Inoltre, questo è un periodo che ti avvicina alla seconda fase del 2023 che, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, sarà migliore. Nelle coppie che vanno avanti da tempo, questioni familiari inerenti soldi o spartizioni andranno affrontate con il consiglio di un esperto: Saturno aiuta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA