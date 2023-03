Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

È la “Festa del papà”! Auguri a tutti i papà dall’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per la giornata di oggi, domenica 19 marzo 2023, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele. I pianeti sono in fermento: scopriamoli in azione per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può prendere decisioni drastiche, il Toro non deve impuntarsi in discussioni sterili

Ariete, questo è un momento in cui potete vivere delle sensazioni veramente speciali, l’Oroscopo di Paolo Fox lo sta ricordando ogni giorno, al punto che se non siete sicuri di essere innamorati della persona di sempre, potreste chiudere o migliorare un rapporto: dipende. A questo punto, bisogna anche capire cos’è accaduto a dicembre 2022, perché è lì che alcuni nodi sono arrivati al pettine. C’è un desiderio segreto che ancora non si è realizzato? Mettetevi in gioco: Giove sarà ancora attivo fino a metà maggio.

Toro, questo Saturno in aspetto buono aiuta a crescere. Giove sarà nel segno a breve e quante persone del Toro finalmente hanno avuto ciò che desideravano o comunque, se hanno lavorato bene nel passato, adesso sono tornate in scena, anche dopo un periodo di silenzio? Il Toro è molto testardo e bisogna evitare di impuntarsi in discussioni che alla fine risultano inutili: meglio essere concreti, realisti, pronti a voltare pagina e perdonare anche freddezza e indifferenza, da parte di parenti, figli e di un partner che ultimamente è stato un po’ birichino. È tempo comunque di grandi decisioni, per le coppie che si vogliono bene, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno un buon cielo per l’amore, il Cancro inizia a parlare

Gemelli, questo è un momento in cui bisogna stare attenti alle distrazioni, altrimenti si rischia qualche fastidio. Questo buon cielo, anche ad aprile, potrà aiutare anche chi non ha l’amore. Gli amori del periodo possono essere anche part-time, soprattutto per chi ha vissuto una separazione, ma accompagnano la vita e rendono più sereni, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. È molto utile adesso circondarsi di persone tranquille, piacevoli e che ti vogliono bene. Le coppie che hanno retto alle provocazioni di febbraio ritrovano una buona armonia.

Cancro, questa è una giornata utile per cercare di recuperare un po’ di intimità perduta. Chi è libero professionista lo sa: ultimamente, ci sono state tante preoccupazioni e forse anche di recente, dal 7, è arrivata una bella notizia o comunque qualcosa di più che spiega come sia possibile, nella seconda parte dell’anno, fare delle cose a cui tieni: bisogna però mettere tutto “nero su bianco”, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Se, in amore, la prima parte di marzo è stata silenziosa, ora finalmente si parla.











