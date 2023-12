Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023/ Work in progress per i Gemelli, il Cancro eviti le polemiche

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è un guerriero, finanze sotto attacco per il Toro

Ariete, Luna interessante: in questo giorno dovresti sentirti molto meglio. Non manca in quest’oroscopo di dicembre, ma anche in quello dei prossimi mesi, una grande volontà d’azione: pare che tu stia ritrovando il meglio di te, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, visto che Marte ti governa e il pianeta rappresenta la guerra, la battaglia, la sfida e, perché no, anche la vittoria. Scelte confermate.

Toro, qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, sarebbe meglio concluderla entro questa settimana. Ci sono state delle spese maggiori per la casa, contenziosi che possono riguardare anche enti e pagamenti non effettuati: l’aspetto economico va tenuto sotto controllo. L’Oroscopo di Paolo Fox, spiega che le troppe opposizioni al settore delle finanze hanno creato stress. Non ci dimentichiamo anche Venere opposta: c’è una persona che, anche per difenderti o per cercare di risolverti un problema, può crearti fastidi.

Gemelli, fai proposte! Le tue idee saranno vincenti nella seconda parte del 2024. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox specifica che il prossimo sarà ancora un anno dominato da un Saturno dissonante e questo significa che stai rivedendo tante cose, anche in coppia: le relazioni più complicate, quelle che, di recente, hanno avuto dei problemi saranno, tra fine dicembre e gennaio, messe un po’ alla corda. Per questo, l’amore va tenuto sotto controllo.

Cancro, è importante evitare polemiche. È comprensibile che tu abbia un po’ il dentino avvelenato con chi ha creato dei problemi nella tua vita, ma avere un atteggiamento cauto ed equilibrato nei confronti di tutti è la cosa migliore da fare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se la tua è una storia nata da poco, potrai portare avanti delle belle emozioni e anche vivere con più serenità, soprattutto se hai avuto un problema tra ottobre e novembre: quelli sono stati mesi un po’ più sordi alle esigenze del partner o all’amore in genere. A partire da domani, novità!

