Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 luglio 2023/ Polemiche per l’Ariete e il Toro è quasi “fuori dal tunnel”

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve accelerare le decisioni, le dissonanze planetarie sono al termine per il Toro

Ariete, si apre una nuova settimana interessante. L’appoggio di Mercurio terminerà il 28: tutti coloro che hanno rimandato alcune scelte, con l’inizio di agosto non potranno più temporeggiare e dovranno prendere delle decisioni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di evitare atteggiamenti troppo polemici, anche se è nella natura del segno mostrarsi particolarmente combattivo. Di nuovo potrebbero nascere delle questioni da risolvere, tuttavia non è il 2023 a creare difficoltà, ma più che altro le scelte degli ultimi due anni a determinare un po’ di confusione. In questo periodo, l’amore dev’essere portato avanti e tra venerdì e domenica avremo un bellissimo aspetto tra il Sole e la Luna.

Toro, siamo quasi alla fine di un periodo burrascoso e quindi nei primi quindici giorni di agosto farai una grande scelta o forse, finalmente, avrai modo di rimetterti in gioco, se ci sono state delle preoccupazioni di tipo “tecnico”: dove fare una certa cosa, come comportarsi nel caso ci sia un problema di lavoro o personale. Non è quindi messo in discussione ciò che farai, ma come lo farai, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi lavora con fornitori, commercianti o clienti, ha dovuto rivedere il proprio metodo di lavoro o è anche stato costretto a dire stop. Tagli drastici, forse causati da questioni economiche. L’amore, in questi giorni, è un po’ polemico: bisogna tornare a casa con un sorriso, per chi è in coppia, e per chi non lo è, forse al momento vive relazioni part-time.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli allontanino la noia, il Cancro ha la Luna dissonante

Gemelli, il cielo è intrigante: una buona sensualità è favorita da queste stelle e un amore potrebbe nascere nella vita dei single, anche se all’inizio potrebbe trattarsi di un’amicizia amorosa. Il rinnovo di un contratto è un po’ in ritardo oppure sai già quello che farai in autunno, ma non vuoi pensarci e quindi, in questo momento, ti godi la vita e cerchi di fare delle cose divertenti. Peccato che ogni tanto ci sia un po’ di noia che bisogna sconfiggere, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, si parte con un piccolo dubbio. Forse fino a domattina questa Luna dissonante potrebbe causarti qualche tensione di troppo, ma l’importante è guardare al futuro con interesse e lungimiranza. Non bisogna tenersi lontani dalle relazioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se occasionali: l’estate spesso porta ai single emozioni part time. Non sei una persona che ama la vita frenetica, in quanto solitamente il Cancro è più portato per la vita domestica, ma ora bisogna uscire, liberare la propria vita da inutili preoccupazioni e, soprattutto, non pensare solo a lavoro e soldi.

