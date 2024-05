Oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 maggio 2024/ Come va l’amore per chi ha Venere opposta?

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox da pochi giorni Venere ha fatto il suo ingresso in Toro e i segni d’aria patiscono un po’ nei sentimenti. Sempre forti i Pesci, con tanti pianeti a favore e oggi anche Luna è nel segno. C’è chi si lecca ancora le ferite, come Gemelli e Bilancia.

I Gemelli sono invitati ad abbandonare qualcosa, i Bilancia sono un po’ malinconici. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, probabilmente ci sono due relazioni in ballo e discussioni in famiglia per questioni di soldi. In certi casi si è anche scoperto un tradimento, di mancanza di fiducia. Giove sta arrivando! Questo transito sarà conflittuale a Saturno ma, tuttavia, spiega l’Oroscopo Paolo Fox, a volte c’è bisogno di lasciare andare qualcosa per far posto a qualcos’altro: chi ha chiuso programmi non dev’essere negativo pensando che non troverà nulla di meglio, perché le opportunità ci saranno.

Bilancia, ci sono nuove occasioni da sfruttare. Forse sei ancora un po’ ferito da pene d’amore ed episodi spiacevoli. L’Oroscopo Paolo Fox sottolinea come questo sia un segno molto sensibile che rischia di perdere l’equilibrio facilmente. I single aspirano a qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si annoia, il Cancro riparte alla grande

Acquario, se hai dei problemi in amore, forse è perché ti annoi molto: chi ha una relazione da tempo rischia questo. Organizza qualcosa di divertente! Il transito di Venere opposta mostra una situazione di conflitto che tuttavia non è così complessa: bisogna usare cautela, senza buttarsi in situazioni ambigue, conservando emozioni che ci sono ancora. Dopo il 23, avrai le idee più chiare, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, si è chiuso un aprile pesante e adesso si recupera con grande forza. C’è chi ha dovuto proteggersi, lottare e arrabbiarsi per farsi valere. L’Oroscopo Paolo Fox ritiene invece che ora c’è Venere che è tornata favorevole e le stelle sono buone: chi volesse intraprendere nuove relazioni sentimentali avrà molte opportunità!

Lo Scorpione è risentito per delle critiche, i Pesci sono al top. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, non metterti a discutere! Il cielo sta diventando cupo in vista della prossima settimana, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox. Bisogna accettare le critiche se ci aiutano a crescere e giustamente non accetti quelle superficiali di chi non ti conosce veramente. Tuttavia ci sono persone che possono darti consigli validi.

Pesci, Venere, Saturno e Giove sono tutti amici tuoi! Ottimo cielo per i sentimenti. Forse non ti sono piaciute le esternazioni di qualcuno che fa parte della tua vita, ma che tu non hai molto considerato oppure l’hai vista in modo diverso dal solito. Il cielo è sempre favorevole alla chiusura di accordi e diatribe legali da chiudere entro l’inizio di giugno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











