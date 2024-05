Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 maggio 2024/ Capricorno re dello zodiaco e Scorpione al secondo posto

Il cielo che va verso il weekend è radioso per Scorpione e Capricorno, mentre l’Acquario sta uscendo da un momento non semplice. I Pesci e il Sagittario affronteranno qualche crisi alla fine del mese. Oggi la Luna è ancora in Vergine.

La Bilancia non perda tempo col passato, lo Scorpione ha un bel cielo. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, un bel weekend con Venere e Giove che a fine mese porteranno amore e opportunità. Attenzione ad amicizie del passato che causano controversie. Dimenticate però i tristi trascorsi e non dedicate tempo a persone che non meritano attenzioni. L’amore è vivo, tra sabato e domenica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, stelle notevoli per i prossimi giorni, con Giove e Venere che torneranno a favore: un vantaggio non da poco! Periodo di ottimismo e anche se ci sono difficoltà, le gestirai bene. I single si attivino in amore, con Venere che aiuta: è tempo di perdono e ritorni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, la fine di maggio sarà un po’ polemica. Cosa succede? Sei arrabbiato perché non sei stato scelto per qualcosa di importante? Cerca di rinnovare la tua visione rispetto al passato. Tra sabato e domenica sono favoriti gli incontri, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è un cielo ricco di pianeti e quindi di impegni, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Potrai dimostrare il tuo valore e avrai successo entro metà giugno. Giove e Saturno portano lontano e anche l’amore è favorito. Non è tempo di riposarsi!

L’Acquario vuole novità, i Pesci sono un po’ in confusione. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, a fine mese si chiuderà un periodo non facile che ha riguardato anche i sentimenti: ci sono i single, chi è annoiato, chi deve ravvivare un rapporto. La voglia di cambiare è tanta: anche solo un viaggio potrebbe allietarti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, il tuo è uno di quei segni che, alla fine di maggio, affronterà qualche problema. È probabile che tu non abbia le idee chiare su un progetto e, forse, recentemente, c’è stato un accadimento in casa che ti ha un po’ stressato. Attenzione nelle relazioni e le situazioni difficili potrebbero complicarsi ulteriormente, in quanto non ti accontenterai di risposte superficiali: cerchi trasparenza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











