Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2023/ Cielo terso per il Capricorno che è al top, l’Acquario finalmente respira

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario un po’ sottotono, il Capricorno oggi ha un bellissimo cielo

Sagittario, in questi giorni sei molto affaticato: abbiamo un assetto planetario un po’ pensante, da 48 ore. Pertanto c’è chi non si è sentito in ottima forma o semplicemente è pieno di cose da fare: non sono giornate toniche e al top. Il periodo appena trascorso non è stato facile e, probabilmente, proprio a livello emotivo e sentimentale, in questi giorni, c’è qualcosa che non va. Forse qualcuno si sente solo, in particolare se non è stato benissimo, anche perché ci sono dei Sagittario che hanno messo troppo a repentaglio il proprio organismo (sappiamo che questo segno zodiacale non si ferma mai). C’è una buona condizione per quanto riguarda il lavoro, ma bisognerà apportare delle modifiche, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, cielo importante, soprattutto oggi! Questa è una settimana di grande interesse. Gli unici pianeti contro (due su dieci) sono Sole e Mercurio che rappresentano la necessità di trovare dei soldi per progetti che hai in mente o, semplicemente, di fare un’azione importante per costruire un futuro di rilievo, migliorando le prestazioni del tuo lavoro e anche i guadagni. Parliamo d’amore? Questo è un cielo interessante anche per chi vuole fare un incontro, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre, tutto quello che si decide ora, avrà ancora più rilevanza dal 23.

Acquario, è evidente che questo sia un periodo di impegno e sovraffaticamento: molti stanno cercando di trovare il “bandolo della matassa”. Avendo avuto per molti mesi Venere opposta, sono arrivati anche dubbi d’amore: adesso, piano piano, ci si libera di un peso. Hai bisogno di avere accanto una persona comprensiva, intelligente e qualcuno con cui fare progetti per il futuro. Ti annoiano e non sopporti le persone che dicono sempre no e sono sempre negative: non frequentare gente che ha la facoltà di abbassare il tuo stato vitale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, se c’è una situazione di lavoro e stai lottando per qualcosa di importante, non devi arrabbiarti se, nelle ultime settimane, i risultati non sono stati proprio super. Questo è un cielo che porta una certa variabilità di umore: sei nel trittico di quei segni (con Vergine e Gemelli) che, da un paio di giorni sono un po’ giù di corda, forse stanchi o hanno dovuto superare un piccolo fastidio fisico. Sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso e soprattutto guardare al futuro con interesse. Se devi parlare di cose scottanti, che riguardano l’amore, la casa e la famiglia, aspetta domenica, invita l’Oroscopo di Paolo Fox.











