Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023/ Acquario e Pesci non facciano il passo più lungo della gamba

Oroscopo Paolo Fox: giornate no per il Sagittario, il Capricorno dimentichi le esperienze negative

Sagittario, troppe tensioni. Questi sono due giorni in cui potresti non sentirti in perfetta forma: proprio tu che di solito sei molto forte e determinato, non avrai voglia o modo di fare. Se ci sono con Gemelli o Pesci, bisogna stare attenti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, e qualcuno potrebbe prendersi una giornata di relax. Questo periodo non è proprio eccezionale e, oggi domani, prudenza in tutto!

Capricorno, giornata importante. Può arrivare una bella notizia, potresti spingere un grande impegno e, se ci sono dubbi, alla fine si potrà ottenere un riscontro. Questo cielo è critico se ci è stata una separazione che non si accetta o un dubbio che riguarda il passato. Anche in quest’ultimo caso, bisogna guardare avanti, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno, di solito, si basa sulle esperienze del passato per gestire al meglio le situazioni del futuro, ma tutto ciò che è negativo andrà cancellato.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non faccia passi falsi, una giornata in calo per i Pesci

Acquario, ti piace sfidare il destino e te stesso. A volte, addirittura, quando hai delle certezze pensi: “Che strazio! Voglio mettermi in gioco in altre situazioni! Butto all’aria tutte le sicurezze che ho e riparto da zero!”. L’Oroscopo di Paolo Fox però ti mette in guardia: quest’anno abbiamo un Giove contrario e, prima di fare passi falsi, bisogna stare attenti. L’amore può tornare protagonista!

Pesci, evita contrasti, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se hai a che fare con Gemelli e Sagittario. Oggi le incomprensioni possono capitare e potresti rimanerci male se qualcosa di tuo, di privato, è stato reso pubblico: c’è una fase di lieve tensione che va amministrata con prudenza, ricordando che questo mercoledì è un po’ sottotono dal punto di vista fisico. Si recupera nel weekend e bisogna fare il passo secondo la gamba.

