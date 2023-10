Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2023/ La Bilancia saluta Marte e riparte, soluzioni in arrivo per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: restano gli amori portati da Venere, la Vergine ha i riflettori puntati

Leone, c’è una grande voglia di fare qualcosa di più, di mettersi in gioco e di parlare di futuro. In questo momento sappiamo che alcuni Leone, da febbraio, sono dovuti ripartire da zero, forse anche per uno scatto d’orgoglio: il passato è passato e si ritorna a fare cose che forse erano state abbandonate. Attenzione a qualche screzio, soprattutto in amore, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox: gli ultimi mesi hanno portato il grande impulso dato da Venere e, ora che non è più nel segno, gli amori che restano sono importanti.

Vergine, è tempo di dare spazio ai sentimenti e alle amicizie. L’amicizia è importante: spesso noi confidiamo a un amico cose che al nostro partner non diremmo mai. Questa opposizione di Saturno certamente screma, per cui molti Vergine, negli ultimi mesi, hanno fatto una selezione degli amici e dei nemici e certamente sono rimaste pochissime persone affidabili. Venere nel segno significa che c’è più interesse nei tuoi confronti: dettaglio importante, soprattutto se hai un’attività a contatto con il pubblico oppure vuoi concentrarti in qualcosa di nuovo, superando le opposizioni di Saturno. Questo pianeta ogni tanto ti affatica, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Marte diventa gentile con la Bilancia, lo Scorpione ha più feeling con alcuni segni

Bilancia, Marte sta per iniziare un transito importante e il fatto che tu non l’abbia più nel segno, ovvero così attaccato a te, significa che puoi stare meglio, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che anche i più forti o anche quelli che hanno un’attività importante, negli ultimi mesi si siano incupiti: sono stati male o hanno avuto problemi personali, anche un piccolo dispiacere. La Bilancia poi è molto emotiva, anche se non lo dà a vedere. Per le coppie di lunga data, è importante recuperare un legame, per i nuovi amori invece ottobre e novembre sono mesi eccellenti: ottobre è il mese che favorisce le conoscenze e novembre le consolida.

Scorpione, giornata di forza e, se c’è stato qualche piccolo disagio, si può recuperare. L’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato più volte che alcune risposte che gli Scorpione stanno aspettando da tempo arriveranno dopo il 23. Se c’è qualcosa che non va nei rapporti interpersonali, forse è meglio parlare subito. Venere è tornata in aspetto buono: intrigante il rapporto con il segno della Vergine e con il Cancro.











