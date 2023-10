Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2023/ L’Ariete è tuttofare e il Cancro si avvia verso giornate hot per l’amore

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alle spese per l’Ariete, i nati Toro single sfruttino la nuova Venere

Ariete, sai che in questi giorni le iniziative non mancano: chi ha un’attività in proprio se ne renderà conto ancora di più, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista economico ci sono delle entrate, ma anche tante spese: più volte è stato spiegato che bisogna mettere a posto questioni legate al passato: lo dice anche Mercurio in opposizione. Per i sentimenti, questo è invece un periodo di recupero.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023/ Acquario e Pesci non facciano il passo più lungo della gamba

Toro, giornate particolari, grandi responsabilità, grandi impegni e tutto in questi giorni dipende da te. Tenere tutto sotto controllo è un po’ complicato e avresti bisogno di un po’ di aiuto. Il nuovo transito di Venere sollecita la fantasia dei cuori solitari e ottobre può essere davvero un mese di grandi incontri e di grandi emozioni che non bisogna perdere, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023/ Nuove attività per il Leone e la Vergine si gode Venere

Oroscopo Paolo Fox: difficoltà interpersonali per i Gemelli, giornate emozionanti per il Cancro

Gemelli, qualche fastidio nei rapporti con gli altri può nascere. Non tutte le coppie sono in crisi, però quelli che per molto tempo hanno vissuto uno stop, dovrebbero cercare di recuperare. Riempi la tua vita di iniziative e non stai mai fermo e l’Oroscopo di Paolo Fox teme che, nel passato, per correre troppo, per parlare troppo di lavoro, si sia persa un po’ di emotività e di passione.

Cancro, giornate interessanti, anche per i sentimenti: Venere è tornata in aspetto ottimo. Il Cancro senza l’amore non vive bene e anche quelli che giocano a fare i duri, sono comunque governati dalla Luna e caratterizzati da una vena di romanticismo che diventa anche nostalgia. Non si può sottovalutare questo aspetto, per l’Oroscopo di Paolo Fox, e semmai nelle coppie in cui ci sono stati dei problemi, bisognerà limitare la gelosia. Da questa sera, fino a domenica, emozioni da vivere con grande trasporto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023/ Il Toro è molto stanco e c'è un'insidiosa Venere per i Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA