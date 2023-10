Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2023/ Il Toro è molto stanco e c’è un’insidiosa Venere per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete di libera delle opposizioni, mentre il Toro patisce quella di Marte

Ariete, puoi vincere una sfida! Nuove iniziative da sviluppare: molti avranno già provato a fare qualcosa tra gennaio e maggio. L’Oroscopo di Paolo Fox vi ricorda comunque che ci sono dei conti in sospeso da chiarire. La giornata in arrivo porta un discreto vigore. Tra qualche giorno, non avremo più tensioni planetarie importanti e anche Marte tornerà attivo. Ecco perché ci saranno delle soluzioni e forse anche più collaborazioni per qualcuno. L’amore è intrigante.

Toro, tante cose da fare e tante responsabilità: più sei importante e più lo sai che devi gestire tante cose ma, guardando le stelle di questi giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu sia molto stanco. Il nuovo transito di Marte in opposizione può creare qualche disagio, soprattutto la sensazione di sentirsi soli a fare tutto, anche perché alcune persone non possono aiutarti, perché sono state male o hanno avuto problemi, o semplicemente sono lontane.

Gemelli, questa Venere in aspetto contrario preoccupa un po’ l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto oggi e domani: quelli che hanno vissuto una crisi e che sono stati un po’ agitati, dovrebbero cercare la serenità. Abbiamo quindi un lieve calo che potrebbe essere anche di tipo fisico. Meglio rimandare gli impegni importanti! Le coppie in crisi devono capire cosa fare.

Cancro, c’è una netta convinzione di essere più forti di prima e questa convinzione è in qualche modo anche tutelata dai fatti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: è evidente che, in questo momento, ti cercano di più e ci sono delle persone che si ispirano a te. Una rinnovata esigenza di mettersi in gioco è la caratteristica di questo periodo e non trascurare i nuovi contatti!

