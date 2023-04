Oroscopo Paolo Fox, 17-23 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia…

Come ogni lunedì anche oggi, 17 aprile 2023, andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox della settimana. L’astrologo, ospite della piazza presso il programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ha svelato la classifica dei segni zodiacali: eccola di seguito

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Acquario e Leone

“Sagittario, qualcosa da discutere in casa e nelle relazioni con gli altri. Se vi ritrovate con persone che vi dicono sempre ‘lo facciamo domani’, ‘non è il momento dì…’, dovete stare attenti a chi vi circonda. Acquario, settimana pensierosa, nel weekend c’è un novilunio un po’ strano. Ci chiuderemo in casa? Potrebbe accadere. Non scateniamo l’Acquario pazzo nel weekend. Anche il Leone dovrà lottare con un novilunio nel weekend, certe esigenze forse non appagate e se è avvenuto in amore bisognerà fare qualcosa di diverso, nel lavoro ancora di più. Massima attenzione al weekend quando potrebbe riemergere qualcosa che non va”.

Oroscopo Paolo Fox, 13 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a...

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Capricorno, Pesci, Scorpione

“Bilancia, nono posto, piano piano avrete soddisfazioni. Quelli che sono stati male avranno la possibilità di avere qualcosa di più, importante ritrovare equilibrio anche a livello famigliare. Capricorno, ottavo posto. C’è sempre qualcuno da accontentare ma chi è causa del suo mal pianga se stesso, voi volete essere riferimenti, non vi dispiace il ruolo di grillo saggio. Serve più energia in questi giorni, nel fine settimane buone novità. Pesci settimo posto, cielo importante. E’ tutto in regola, c’è qualcosa che non va? Se non va sarete richiamati all’ordine ok, se invece dovete trovare nuovi accordi arriva un periodo in cui se ne discuterà, chi vuole cambiare qualcosa potrà farlo. Sesto posto per lo Scorpione, l’aspetto economico va cautelato, è importante recuperare soldi persi in passato o avete in mente qualche spesa”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Gemelli, Toro, Vergine, Cancro

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo della settimana di Paolo Fox si conclude così: “Ariete, quinto posto, non vi ferma nessuno e chi cerca di bloccarvi rischia, siete un treno in corsa, l’importante è fermarsi nelle giuste stazioni non prendere tutto di corsa, grandi progetti favoriti. Gemelli, quarto posto, bel weekend, luna importante, forte attrazione verso il partner. Toro, terzo posto, progetti importanti, l’amore è importante e fertile, chi vuole legalizzare una unione potrà farlo. Vergine, secondo posto, ci sono proposte su cui scegliere o presto avrete novità. Primo il Cancro, momento per riversare sugli altri il vostro benessere e il vostro amore”.

Oroscopo Paolo Fox, 12 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA