Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Una settimana che conferma le posizioni planetarie di quella precedente: aprile è un mese di transizione verso le novità importanti di maggio, che vedrà soprattutto l’ingresso di Giove in Toro. L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 17 aprile 2023, è tratto dalla rubrica quotidiana dell’astrologo su Radio LatteMiele. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario sente che qualcosa non va, il Capricorno è super dinamico

Sagittario, va bene esplorare il mondo e lanciarsi in mille avventure, però calma! Non si può avere tutto e subito. L’Oroscopo di Paolo Fox sconsiglia di rischiare in questo periodo, in cui Venere e Saturno sono in aspetto un po’ strano. È molto probabile che, in questi giorni, tu senta che c’è qualcosa che non va: se, per esempio, stai vivendo un momento di grande interesse, a livello sentimentale, ma hai a che fare con una persona che vorrebbe esporre un sentimento che è rimasto celato per molto tempo o ti chiede qualche conferma, è possibile che tu prenda le distanze, non per disamore, ma solo perché non te la senti di fare passi importanti e immediati.

Capricorno, sei pieno di energia e di cose da fare: programma una serie di situazioni che possono portare lontano. È difficile che ci sia qualcuno che è rimasto fermo e in questi giorni può arrivare una grande conferma: periodo dinamico, periodo di possibilità, anche in amore! Costruire il futuro professionale con i rapporti e le situazioni giuste non sarà così difficile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è più forte, i Pesci vivono importanti novità

Acquario, la tensione c’è, perché sei tu che ti agiti molto! Tra l’altro è un periodo che ti infervora, che porta delle buone sensazioni, anche se ogni tanto senti una forte insoddisfazione di base, perché sei una di quelle persone che, una volta raggiunto un traguardo, se ne propone subito un altro. Pesano ancora alcune responsabilità, ma c’è più tempo per riflettere e più forza per reagire, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, possono cambiare gruppi di lavoro e, in questo momento, progetti e programmi sono in via di definizione, ma potrebbero anche essere cambiati all’improvviso. Attenzione alle persone che dicono bugie e alle malelingue, perché ti ritroverai a lottare contro qualcosa che non avevi previsto. Attenzione con i parenti o con qualcuno che non approva il tuo modo di fare. Stelle importanti per le questioni di lavoro, ma in amore pausa di riflessione perché è probabile che tu non sia più sulla stessa lunghezza d’onda di qualcuno che ti interessa oppure ci sia una preoccupazione da superare, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

