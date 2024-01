Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ “Anno in salita per…”

Oroscopo Paolo Fox del 2024, le previsioni in diretta ad Affari Tuoi – Lotteria Italia 2024: Bilancia

Nel corso della puntata di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024, Paolo Fox ha svelato l’oroscopo, segno per segno, del 2024. Dopo aver parlato di Ariete, Toro e Gemelli, e aver poi proseguito con Cancro, Leone e Vergine, le previsioni del 2024 continuano con il segno della Bilancia.

“La Bilancia deve riprendersi da un 2023 che l’ha messo alla prova e che soprattutto a volte ha portato anche qualche piccolo fastidio in famiglia. Voi siete poi sensibilissimi, avete anche una capacità di aiutare le persone, ma quando vi lasciate coinvolgere dalle tensioni che vivono gli altri rischiate di andare un po’ giù. Bisogna dunque recuperare un po’ di serenità e forza fisica. I primi mesi dell’anno non sono eccellenti, ma a primavera inoltrata recupererete.”

Oroscopo Paolo Fox del 2024, le previsioni per Scorpione e Sagittario

L’Oroscopo di Paolo Fox del 2024 in diretta su Rai 1 continua con il segno dello Scorpione, di cui dice: “Questo segno dovrebbe dimenticare il passato. Le parole di troppo, le affermazioni che possono essere esagerate vi ledono! Attenzione a non passare dalla parte del torto anche se avete ragione. Un Giove in opposizione nella prima parte dell’anno potrebbe ancora confondere le acque, soprattutto tra febbraio e marzo e questo vale anche per l’amore o se avete delle proprietà. Nella seconda metà dell’anno ci sarà invece la possibilità di fare un passo in avanti, anche nei sentimenti.”

Si conclude con il segno del Sagittario: “Questo è un segno che non si scoraggia mai e ama il rischio in tutti i settori. Questo 2024 è un anno in cui bisogna calibrare bene i propri obiettivi, perché all’inizio dell’anno ci sono importanti novità. La seconda parte dell’anno sarà un po’ più complessa, quindi potreste non riuscire a completare progetti, che è dunque meglio completare entro maggio. Da giugno in poi meglio non lasciare il certo per l’incerto”.











