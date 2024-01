Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Capricorno, Acquario e Pesci/ “I più fortunati sono…”

Oroscopo Paolo Fox del 2024, le previsioni in diretta ad Affari Tuoi – Lotteria Italia 2024: Capricorno

Durante la puntata di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024, Paolo Fox ha dato le sue previsioni per l’oroscopo del 2024. Segno per segno, l’esperto ha rivelato cosa riservano le stelle. Dopo aver parlato di Ariete, Toro e Gemelli, aver poi proseguito con Cancro, Leone e Vergine, e con Bilancia, Scorpione e Sagittario, si conclude con gli ultimi tre segni dello zodiaco.

In merito al Capricorno, Paolo Fox rivela: “Un segno che ha una grande dedizione verso i lavori che amano. Le passioni le portate avanti più dell’amore. Il 2024 è un anno che vi da coraggio, forza ed energia, ci sarà una primavera importante ma anche momenti in cui direte ‘non ce la faccio più’. Ma questo accade perché volete fare sempre tutto da soli, vi allontanate in solitaria e quindi siete affaticati. Grande anno per voi e grande fine dell’anno”.

Oroscopo Paolo Fox del 2024, le previsioni per Acquario e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox per il 2024 continua con il segno dell’Acquario, di cui dice: “A febbraio 2024 trova l’amore. Questo è proprio il momento in cui vuole consolidare un amore, ufficializzarlo. La parte iniziale dell’anno è molto positiva. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna economizzare qualcosa nella prima parte dell’anno, e rimandare alla seconda parte che andrà meglio. Arriverete comunque alla meta senza problemi.”

Si conclude con il segno dei Pesci: “La prima parte dell’anno è davvero molto veloce, ci sono buoni progetti. Attenzione nella seconda parte dell’anno, perché arriva un Giove un po’ particolare. Bisognerà anche pensare alla casa, all’affitto. Bisogna chiedersi ‘cosa faccio, dove staro?’. Riflettere, dunque, su questi aspetti.” Paolo Fox svela inoltre i tre segni più fortunati in amore del 2024: Cancro, Pesci e Capricorno; e i più fortunati nel Lavoro: Vergine, Scorpione e Leone.

