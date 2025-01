Torna l’appuntamento con Paolo Fox a Domenica In; anche questa settimana Mara Venier rispolvera il format delle migliori coppie di segni sfruttando la presenza di diversi vip e personaggi noti del mondo dello spettacolo che da anni costruiscono e alimentano un amore viscerale. In vista del 2025 ormai ampiamente iniziato, il noto astrologo ci ha dunque proposto una visione generale e particolare su alcune coppie di segni.

Oroscopo weekend Paolo Fox, 11 e 12 gennaio 2025/ Grande energia per l'Ariete: tutte le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2025: l’affinità tra Ariete e Cancro, Scorpione e Cancro

L’Oroscopo Paolo Fox 2025 nel merito delle migliori coppie di segni parte da Ariete e Cancro, rispettivamente ‘rappresentati’ da Simona Ventura e suo marito Giovanni Terzi. Il noto astrologo è partito dall’elogiare la coppia, sottolineando quanto sia stato un bene il loro incontro ‘tardivo’. Per il noto astrologo gli Ariete sono più tendenti al sociale, alla carriera; a differenza dei Cancro che invece amano particolarmente la famiglia, baricentro della quotidianità e degli affetti. A lungo andare, sono due due segni che possono riuscire a raggiungere un’essenza complementare.

Oroscopo Paolo Fox, Domenica In: migliori coppie in amore/ Leone e Pesci nostalgici, Ariete e Toro…

Sfruttando la presenza di Minnie Minoprio e il marito Carlo Mezzano prosegue l’Oroscopo Paolo Fox 2025 nel racconto delle migliori coppie di segni. Rispettivamente Cancro e Scorpione; i secondi sono scanditi da diverse sfumature e talvolta tendenti all’ombroso. I primi risultano più allegri e spensierati; insomma, una simbiosi che può regalare sorprese quotidiane e in un certo senso rinvigorire i segni che prediligono isolarsi.

Oroscopo Paolo Fox 2025 a Domenica In: l’intesa tra Pesci e Pesci

Una unione particolare, quella tra due persone nata sotto lo stesso segno; i Pesci. Andrea Roncato e sua moglie Nicole Moscariello vivono proprio tale condizione e l’Oroscopo Paolo Fox 2025 a Domenica In parte proprio da loro per un focus significativo. Entrambi amano in generale ed hanno bisogno d’amore; usate spesso gli occhi da cagnolino bastonato, ‘una lacrima sul viso’. Siete un mix di romanticismo, di commozione; avete una grande capacità di capirvi e naturalmente ogni tanto va cercata anche un po’ di energia.

Oroscopo Paolo Fox, Domenica In: migliori coppie in amore/ Scorpione e Acquario magnetici, Capricorno e Toro…