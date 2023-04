Oroscopo Paolo Fox, 21 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a…

E’ venerdì 21 aprile 2023, si sta per chiudere la settimana e come sempre andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e del weekend entrante. Dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, la nuova classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Ariete, Scorpione

“Leone, avete forse dato in escandescenza ieri? Dovreste essere un po’ più diplomatici perchè se vi imponete rischiate di perdere un’occasione soprattutto di lavoro. Oggi calma e sangue freddo, domenica recupero. Ariete, se non vi seguono vi arrabbiate tanto, per fortunta la sfuriata dura pochi minuti. Se avete dato troppo in amore o sul lavoro e avete ricevuto poco siete un po’ nervosi. Risolvete anche problemi riguardanti cause legali ma novità a breve. Scorpione, weekend che inizia bene ma domenica complicazioni. Siete un po’ sotto pressione e quindi siete molto critici anche auto critici. Non arrabbiatevi perchè poi vi pentite. Domenica giornata per capire dove sta andando una relazione”.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario, Sagittario, Cancro, Gemelli, Pesci

“Acquario pensieroso, nervoso e agitato. C’è sempre un rinvio, non sono state accettate proposte. Bisogna mettersi in gioco cercando di fare cose in più. Domenica recupero. Sagittario, unico neo è la condizione amorosa. Ci sono piccoli conflitti famigliari, strane voci per cui bisogna difendere un rapporto, attenzione ai rapporti con il Toro. Cancro, vi state risvegliando dal letargo. State aspettando una risposta e qualcosa si muove, buone soluzioni entro fine maggio. Gemelli molto creativi in questi giorni. Vi annoiano le persone negative e responsabili, la vita è bella se vissuta in maniera originale. State allontanando le persone che vi danno fastidio e che sono pessimiste. Avete bisogno di sorrisi anche in amore. Pesci, periodo in cui dovete fare scelte ed è sempre faticoso farle. Per poter scegliere bisogna portare alcuni rapporti allo stremo, spero nella diplomazia”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Vergine, Toro, Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi e del weekend si chiude così: “Bilancia, dopo un periodo un po’ pesante vi auguro che questo weekend riporti una bella energia dentro e fuori e vi faccia iniziare a pensare ad un maggio di grande interesse quando ci sarà una bella rinascita. Impegnatevi però anche per risollevare dei rapporti un po’ giù. Vergine, 5 stelle. Siete più sicuri di voi stessi, c’è più capacità di azione, siete logici e avete una grande consapevolezza di voi. Toro, grande interesse, supererete molti problemi, chissà che non sia già arrivata una bella responsabilità. Capricorno, avete grande soluzioni dietro l’angolo ma se qualche accordo non è stato definito è perchè state chiedendo di più. L’amore funziona bene, giornata di domenica da segnare in rosso sul calendario”.

