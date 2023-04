Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oggi, giovedì 20 aprile 2023, novilunio in Ariete, per la seconda volta quest’anno, ma non solo: la Luna è in eclissi solare ibrida, un evento molto raro e suggestivo che accade una volta ogni dieci anni. Vediamo come si tradurrà nell’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele e come i segni zodiacali regiranno a quest’evento. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve portare avanti le sue iniziative, il Toro non deve rimandare le decisioni

Ariete, rispetto a ieri si migliora ed ora è importante non avere dubbi. Tu sei una persona che quando parte con un progetto non si ferma, come dice spesso l’Oroscopo di Paolo Fox, però possono metterti a disagio quelli che trovi su tuo percorso. Non tutti hanno i tuoi tempi: tu sei abbastanza veloce nei ragionamenti, altri potrebbero infastidirti se troppo indecisi. Le decisioni e le iniziative già avviate vanno portate avanti. Questo periodo ti porta ad essere più in vista. Sei una persona critica e se c’è qualcosa da dire la dici: questo ti porta ad avere molte simpatie, ma anche qualche antipatia.

Toro, con questo Sole, finalmente da oggi, in transito nel tuo segno, sarà più facile ottenere qualcosa, anche perché a breve si assocerà a Giove. Non devi affliggerti o rammaricarti se qualcosa non va, anche se è inevitabile che adesso tu sia preoccupato, se hai delle grandi responsabilità o cariche da portare avanti. Il periodo è dinamico, favorisce le scelte fondamentali per il tuo futuro e non rimandare le decisioni: addirittura le coppie che, per molto tempo, hanno rimandato una prova o una scelta importante, ora si affrettano, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli affrontano la prova di Saturno contro, il Cancro è alle porte di un bel periodo

Gemelli, sorridi e stai con persone allegre! Sai che hai l’agenda piena di nominativi, ma poi se conti le persone davvero importanti per te sono pochissime, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi agire con la calma e la maturità di chi sta superando una prova imposta da Saturno: in astrologia, quando questo pianeta è contrario (quadrato in questo momento), non rappresenta blocchi inesorabili, ma la necessità di cambiare vita, progetti e programmi. L’amore è invece intenso, per cui se nel lavoro o nello studio ci vuole un po’ di prudenza, per quanto riguarda gli incontri, questo è un oroscopo davvero dinamico. Chiaramente bisogna capire cosa c’è a disposizione ma, se non c’è nulla, bisogna cercare.

Cancro, si parte bene e piano piano si torna in auge. È da tanto che stai aspettando delle conferme: magari non sono ancora arrivate, ma tutto fa presagire e prevedere che qualcosa cambierà: cerca di abbandonare tutte le situazioni che non senti più tue, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Se lavori da solo, questo è un periodo estremamente produttivo, mentre se aspetti una risposta da terzi, probabilmente ci sarà ancora da attendere maggio, ma siamo veramente alle porte di un periodo che comporta anche una situazione buona per l’amore.











