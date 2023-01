Oroscopo Paolo Fox, 25 gennaio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

In diretta su Rai Due, nel corso del programma I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ha svelato l’oroscopo di oggi, 25 gennaio 2023, con la relativa classifica dei segni zodiacali. Chi vivrà una giornata piacevole e chi meno? Scopriamolo assieme.

“Vergine, due stelle, la Vergine è attiva e pragmatica, anche in amore usa la razionalità. Sono persone passionali ma nel privè, non danno spazio ad emozioni in pubblica. Forse però può essere un problema se questo gioco si fa verso il partner. Io raccomando di rivelare i sentimenti, ma se ci sono dei problemi o magari il lavoro occupa più dell’amore, dal weekend bisognerà stare in campana. Leone, due stelle. E’ un cielo per qualcuno di agitazione, sapete che certe cose vi spettano e che forse vi sono state tolte. C’è questo motivo ricorrente nelle riflessioni dei Leoni che si sono sentiti un po’ esclusi: cercate di mediare per arrivare a inizi marzo con un po’ di tranquillità. Attenzione ai rapporti con l’Acquario”.

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 gennaio prosegue così: “Gemelli, due stelle. Forse non siete agitati voi ma quelli che vi stanno attorno. C’è qualcuno che vi contesta qualcosa e una persona che oggi vi darà filo da torcere. Cercate di ritrovare un po’ di tranquillità e calibrate le vostre sensazioni in amore anche nelle coppie di lunga data. Un po’ di amarezza per il lavoro. Capricorno, tre stelle. Da marzo inizierà qualcosa di bello, in questo momento potreste essere criticati per il vostro atteggiamento, chi cerca di mettervi in un angolo sbaglia. Sabato e domenica giornate interessanti per l’amore”.

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 gennaio, dopo i nati sotto il segno del Capricorno prosegue ora così: “Ariete, tre stelle. Non siete mai tranquilli e neanche le persone che vi circondano. State facendo piazza pulita di ciò che non vi interessa. Tanti sono andati da partner o soci e hanno detto che non si poteva più andare avanti. C’è chi ha detto stop e chi invece ha provato a ripartire: baraonda emotiva da controllare. Bilancia, 4 stelle. Conti un po’ in sospeso, anche le persone abbienti si chiedono cosa succederà. Vi vedo comunque liberati e più sereni. Se ci sono persone che vi volevano incastrare voi li avete anticipati, avete detto le cose in prima persona. Momento di grande forza. Pesci, non lasciate certo per l’incerto, ma le stelle chiedono giustizia se ci sono stati di recente dei problemi. I Pesci sentono dentro le pressioni del passato e ci mettono un po’ di tempo per recuperare ma attenzione a non stagnare le emozioni negative nell’affrontare quelle nuove. Se cambiate andate meglio, non privatevi dell’ottimismo.

Chiudiamo la classifica dei segni zodiacali di oggi, 25 gennaio 2023, e il relativo oroscopo di Paolo Fox con le ultime posizioni: “Sagittario, una serata importante e fine settimana utile. Alcune storie d’amore hanno vissuto un problema? Chiarite cosa non va. Toro, unico problema è la caparbietà, vi siete messi in testa di fare delle cose senza chiedere al partner. Fine settimana aiuta le relazioni. Scorpione, avete una persona da amare? Se no cercatela, settimana che si conclude in bellezza. Buone emozioni per l’Acquario, piccole tensioni per l’ambiente: andate oltre e non lasciatevi circondare da emozioni negative. Cancro, dopo due settimane giù, vi trovo più forti, energici se dovete affrontare una discussione, fine settimana vi regala qualcosa di più”.

