Oroscopo Paolo Fox, 26 gennaio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Capricorno a…

E’ giunto il momento di scoprire anche oggi, giovedì 26 gennaio 2023, l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più famoso della tv è stato ospite nella piazza de I Fatti Vostri, snocciolando la sua personale classifica: ecco cosa ci dicono oggi gli astri.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno in tensione, per Pesci giornata strana

“Capricorno, due stelle, oggi veramente sotto tensione: chi vi sta rompendo le scatole? Cercate sempre di aiutare gli altri anche perchè sapete che siete sempre voi a dover riparare i danni. Dovrete cercare di superarli, è una settimana strana. Entro primavera dovrete scegliere con chi stare. Pesci, giornata strana, attenzione se dovete discutere di soldi, oggi tutto è in ritardo. Cercate di essere sempre positivi ma oggi c’è qualche piccola malinconia, i più bravi riescono a sfruttarla anche economicamente, grandissimi musicisti nati Pesci trasformano malinconia in melodia. Vi auguro comunque di superare questa giornata un po’ conflittuale”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, Cancro sotto pressione, Toro non siete in forma, Scorpione decida in amore

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 gennaio prosegue così: “Cancro un po’ sotto pressione. Vi siete un po’ estraniati dal mondo dopo un dicembre pesante. Tanti hanno detto ‘Non gioco più e me ne vado’ o hanno rinunciato a qualcosa, o non sono stati bene. Adesso si riparte ma c’è qualcosa da sistemare anche in casa. Toro, tre stelle. Tra oggi e domani non sarete in forma o magari sapete che dovete affrontare persone che vi daranno un po’ di fastidio. Scorpione, tre stelle. Rivangate il passato ma solo se non vi fa male: se lo Scorpione viene lasciato matura dei desideri di rivalsa. Cosa accade in amore? Se avete un buon rapporto continuatelo ma se ci sono state tensioni a gennaio portate avanti la relazione solo se ne vale la pena. Per lavoro, entro aprile e maggio ci sarà qualcosa da discutere”.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Leone giornate febbrili, Gemelli occhio alle polemiche, Bilancia agitati ma forti

Continuiamo a scalare la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 gennaio 2023 e scopriamo la previsione per i nati sotto il segno del Leone: “Leone, sono giornate febbrili per chi pensa di dover affrontare un discorso in sospeso, questioni di soldi che non sono andate bene. C’è sempre una sensazione di non essere stati beneficiati a dovere o di aver beccato una fregatura: rivaletevi ma nel giusto. Sentimenti meno allo sbando da domani. Gemelli, settimana non tranquilla, forse vi siete arrabbiati o vi hanno fatto arrabbiare. Siete solitamente accomodanti, ascoltate gli altri e attenzione alle polemiche in amore fra sabato e domenica. Bilancia, un po’ di agitazione. Sul lavoro c’è tanto da fare, ma avete una forza dentro come se tanti di voi si fossero liberati di un peso da pochi giorni. Voi le cose le fate ma dovete prima macerarle dentro, avete paura che possano arrivare complicazioni, ma non è sempre così. Vi sento più forti”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, Acquario grandi emozioni, Vergine in recupero, cielo importante per il Sagittario, Ariete avete voglia di fare

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 gennaio, con i segni al top: “Acquario, settimana particolare. Non lasciatevi influenzare da persone invidiose, cielo che porta sulla vetta, una luna favorevole che aiuta le emozioni. Vergine in recupero, alcuni discorsi a livello amoroso vanno chiariti: da domani amore conterà meno dal lavoro. Sagittario, 5 stelle. Cielo importante per chi vuole recuperare tempo perduto. Le ultime 48 ore avevate la luna storta ma andiamo verso un cielo stabile, da febbraio favoriti amori liberi. Ariete, sei stelle. Avete voglia di fare ma la potenza deve essere sotto controllo e indirizzata verso qualcosa che vi interessa davvero: fate una richiesta entro domenica perchè secondo me potreste avere una risposta”.

