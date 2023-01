Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo arrivati a giovedì 26 gennaio 2023 e anche oggi scopriamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per gli ultimi quattro segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L’amore è protagonista per quasi tutti i segni, con Venere che cambia casa da domani.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve rifuggire l’apatia, il Capricorno è riflessivo

Sagittario, non cadere nell’apatia e nella noia, perché queste emozioni non ti appartengono, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu sei una persona forte e volitiva e, se proprio non sai cosa fare, esci di casa! Se il tempo lo consente, fatti una passeggiata, distraiti: allontanati da quei luoghi che frequenti ogni giorno, a maggior ragione se sono fonte di qualche disagio. Non bisogna arrabbiarsi, se il Sagittario ogni tanto se ne va per conto suo: non è che non sopporti nessuno, ma ha proprio necessità di vivere delle sensazioni lontano dalla routine. In amore, potresti essere particolarmente coinvolto da una persona ma, proprio per questo, anche molto esigente: attenzione quindi, perché Venere, da domani, metterà in crisi le coppie e le relazioni che non funzionano.

Capricorno, sei un po’ più chiuso in te stesso e gli altri pensano che sia difficile entrare nel tuo mondo. Quando entri in questa “modalità riflessione”, non sei molto permeabile, perché stai pensando a cosa sia più giusto fare, programmare. Chi vuole cambiare ruolo o mansione lo farà entro maggio: magari stai aspettando che qualcuno ti chiami. Chiudere una storia e trovare subito un’altra emozione? Per il Capricorno non è tanto possibile, perché ha bisogno di riflettere bene prima di fare scelte drastiche. I sentimenti che comunque vanno avanti già da qualche mese o da qualche anno non saranno messi in discussione da queste stelle, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve stare tranquillo in amore, i Pesci oggi sono un po’ stanchi fisicamente

Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole fare un discorso a tutti gli Acquario che, soprattutto lunedì, si sono sentiti molto agitati: calma! Perché questo è un cielo che promette bene, abbiamo anche Giove favorevole! Venere non sarà più nel segno da domani, ma questo non vuol dire che i sentimenti vadano giù, anzi: le storie nate nelle ultime settimane andranno ancora più su. Certo, all’Acquario piacciono le cose un po’ stravaganti e quindi amicizie amorose, incontri che possono diventare importanti, ma chissà? Ecco, questo punto interrogativo ti eccita, ma attenzione a non dare spazio a persone che poi possono metterti in crisi con le loro domande. Se sono nate delle belle storie, vanno mantenute.

Pesci, in attesa di questo cielo di recupero, l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di ritrovare un po’ di tranquillità a livello fisico e questa giornata lascia un po’ a desiderare solo per questo motivo: c’è stanchezza, forse anche qualche pensiero di troppo, le malinconie vanno allontanate ed è consigliato anche più riposo notturno: pensare la notte a quello che bisogna fare il giorno dopo è controproducente, perché si rischia di alzarsi al mattino già stanchi. Oggi sarebbe meglio prendere tutto con maggior filosofia. Da domani, recupero.











