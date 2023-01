Oroscopo Paolo Fox, 27 gennaio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Gemelli a…

E’ tutto pronto anche oggi, venerdì 27 gennaio 2023, per le nuove previsioni degli astri, il consuetudinario oroscopo di Paolo Fox e la relativa classifica dei segni zodiacali direttamente dal programma di Rai Due I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli come sta l’amore? Cancro in risveglio

“Gemelli, bisogna capire come sta l’amore: se in questi giorni avete un rapporto interessante dovrete solo discutere di questioni pratiche, se invece avete maturato una certa diffidenza o magari avete due storie in ballo, fate un po’ attenzione perchè saltano gli altarini. Cancro, due stelle. Vi state risvegliando da un momento di grande torpore che non avete deciso voi. A fine 2022 vi ho trovato molto fatalisti, molti di voi hanno preferito aspettare e far passare un po’ di acqua sotto i ponti e poi riaffacciarsi alle emozioni. Tanti si chiederanno cosa sarà di me soprattutto per lavoro e soldi: anno che porta novità. Da marzo un piccolo momento di forza e ancora di più a maggio. Tanto del vostro destino si deciderà fra un mese e mezzo”.

Oroscopo Paolo Fox, Toro ascoltate, Vergine occupati sul lavoro

“Toro, domenica avrete molte frecce al vostro arco ma cercate di lanciare frecce di cupido e non acuminate. Il Toro vuole imporre la propria volontà e non ascolta chi li circonda. Vergine, vi ponete interrogativi. Se una persona vi ha rotto le scatole non la tollererete più, direte stop. Ci sono persone Vergine che devono occuparsi di lavoro, soldi, investimenti, ma anche affitti, contratti, carte… quando si ha la testa piena di queste occupazioni è normale che il resto vada in secondo piano.”

Oroscopo Paolo Fox, Leone agite, Bilancia vi sentite più forti, Acquario weekend importante

“Leone, revisione di tutta la vostra vita ma è arrivato il momento di agire con calma e consigliato da qualche esperto, soprattutto per questioni legali. Attenzione ai finti amici, in questo momento siete un po’ soggetti ad un turbamento, potreste dare spazio a chi non merita. Bilancia, 4 stelle. Provate una grande liberazione dentro ma non è che tutti i problemi sono spariti, ma il fatto di sentirvi forti è importante. Di solito non parlate per timore di creare problemi, ma ricordatevi che dovrete essere più protagonisti. Acquario, weekend all’effetto importante, se c’è una persona a cui voler dimostrare affetto, domenica giornata migliore. Il tema del cambiamento, trasferimento è dominante nei nati Acquario e se non si può esplicitare potrebbe esservi il desiderio di cambiare lavoro”.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci protagonisti, Sagittario amore in discussione, Ariete a tutto gas, Capricorno sereno, Scorprione passionale

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 gennaio si chiude così: “Pesci, protagonisti di questo cielo. Voglia di amare torni prepotentemente nella vostra vita: se non cambiano le persone attorno a voi sarete voi a cambiare atteggiamento. Siete meno vulnerabili, amore nel weekend. Sagittario, l’Amore dovrà essere discusso, soprattutto per due relazioni. Sul lavoro andate forte, le idee potrebbero essere importanti. Nel weekend la giornata migliore è domenica. Ariete, a tutto gas verso una domenica importante, bel cielo. Capite cosa è accaduto in amore e in famiglia visto che a dicembre è saltato qualcosa. Capricorno, un weekend che torna sereno, emozioni in più. Domenica la giornata migliore se dovete fare pace con qualcuno. Scorpione ritrova voglia di amare, abbracciare e fare pace fra le lenzuola dopo momenti di tensione a inizio settimana, passionalità il picco massimo domenica”.

