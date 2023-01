Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

“Friday I’m in love” e non è mai stato così vero come oggi, venerdì 27 gennaio 2023, in cui Venere è protagonista dell’Oroscopo di Paolo Fox (in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele), perché si sposta nel segno dei Pesci: questo comporta reazioni diverse a seconda dei segni. Vediamo cosa succederà ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete trova meno complicazioni in tutto, il Toro beneficia dell’influsso di Venere in amore

Ariete, riuscire a venire a capo di una situazione sarà sempre più facile o comunque, in questi giorni, anche se ci sono delle persone che remano contro, ti renderai conto di avere una grande forza. Anche in amore, ci sarà più capacità di comprendere: se c’è stata una separazione, si può voltare pagina. Certo che bisogna capire cos’è accaduto tra novembre e dicembre: non molti Ariete hanno vissuto un Natale e un Capodanno piacevole, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno aiuta a maturare e a fare scelte che liberano la vita da inutili ingombri.

Toro, in famiglia c’è da decidere qualcosa di importante entro il 16 maggio e ognuno sa a cosa pensare: i giovanissimi, in questo periodo, potrebbero ritenere utile iniziare a programmare un evento, staccarsi dalla famiglia o iniziare a lavorare in proprio, mentre le persone di una certa età, con un minimo di disponibilità, possono vendere e acquistare o cambiare casa. Ci sono delle cose importanti da fare entro maggio. Anche se le ragioni non sono del tutto dalla tua, in questo momento, con Venere da oggi favorevole, puoi avere la meglio in amore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox e anzi, vorrai anche essere supportato dalla persona che ami.

Oroscopo Paolo Fox: tensione in amore per i Gemelli, il Cancro può invece recuperare i sentimenti

Gemelli, qualche ombra c’è, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, qualche tensione può nascere: le coppie che hanno discusso troppo nel passato potrebbero, in questo periodo, vivere momenti di tensione e, soprattutto, questo cielo si rivela a tratti faticoso, con piccole assenze che dovranno essere recuperate, nel corso delle settimane venture. Chi ci tiene alla coppia dovrà, fino al 20 febbraio, mantenere un po’ di tranquillità. I sentimenti che partono ora vanno studiati con attenzione. Senso di rivalsa nel lavoro, per un’ingiustizia vissuta ultimamente ed è come se tutto fosse poco definito.

Cancro, le questioni di carattere pratico ed economico vanno gestite con attenzione. In queste giornate, attenzione anche a quelle cose che capitano per sbadataggine: le chiavi perse, il portafogli che non si trova, situazioni che non sono così importanti (i problemi sono altri), ma che possono comportare qualche disagio. Venere nuovamente positiva! L’Oroscopo di Paolo Fox vi invita a non pensare a ciò che non va, ma a ciò che potrebbe andare bene: un recupero dell’amore, per esempio.











