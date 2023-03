Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo quasi alla fine di questo mese che ha visto tanti cambiamenti nel cielo astrologico dell’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Vediamo quindi le indicazioni per oggi, martedì 28 marzo 2023 e come sarà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è super determinato, il Toro ha Venere e Marte dalla sua

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di andare avanti con un progetto e con la tua determinazione che è sempre eccezionale: questa tua tenacia è proprio un aspetto di te che viene ammirata dagli altri questa tua tenacia. Le promesse di questa stagione possono diventare realtà, basta solo applicarsi un po’ di più. Certo non mancano momenti di stanchezza e nervosismo, anche perché piuttosto che fermarti, preferisci agire, muoverti, fare tante cose e poi, alla fine dell’anno scorso, c’è stato anche un momento di calo fisico e chi ha avuto un problema da risolvere. Comunque, nonostante tutto, le relazioni, i rapporti, possono andare avanti al meglio.

“Gianni Minà è stato dimenticato dalla Rai”/ Minoli: “La tv pubblica lo ha 'ucciso'”

Toro, Venere è sempre nel segno e Marte è amico, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: questo significa che, anche se in amore ci sono state delle perplessità, evidentemente tu puoi diventare l’ago della bilancia in famiglia. Sono tre giornate, da martedì a giovedì, interessanti, se devi fare un passo avanti o chiarire qualcosa che non va.

Alessandro Cecchi Paone "Alberto De Pisis persona carissima"/ "Molta somiglianza con il mio fidanzato Simone"

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono rivedere alcuni dettagli sul lavoro, il Cancro vede scomparire le tensioni degli ultimi tempi

Gemelli, quel Saturno dissonante non para di blocchi, ma di revisione che riguarda il lavoro. È probabile che ci sia un’indecisione, che si debbano rivedere alcune strategie, soprattutto se lavori nel settore commerciale: è importante prendere spunti nuovi per attività che hanno a che fare anche con gli altri. Forse un programma, chiuso di recente, non ha soddisfatto le tue aspettative o ti aspettavi risultati diversi. Attenzione in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Alberto De Pisis, confessione su Luca Onestini/ "Ero sicuro che rimanesse ma..."

Cancro, i fastidi ci sono, però le settimane passano abbastanza velocemente. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che l’ostilità dei pianeti, che si è rivelata soprattutto con una serie di ritardi e momenti di tensione, scomparirà gradualmente. Bene sollecitare i nuovi incontri! Molti nativi del segno sanno che un accordo o un progetto sarà rinnovato, ma ancora non hanno ancora nulla di concreto in mano e questo è un problema. Le relazioni vanno curate un po’ di più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA