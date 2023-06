Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2023/ Il Capricorno lancia ultimatum, l’Acquario “vuole una vita spericolata”

Tanti pianeti particolari che vedono molti segni con qualche difficoltà. Oggi la Luna è sempre in Scorpione e scopriamo, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 giugno 2023, da Radio LatteMiele, chi è top e chi è flop. Le stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole fare nuove esperienze, il Capricorno deve stare attento a chi vuol metterlo in cattiva luce

Sagittario, le nozioni più importanti le hai mai apprese dai libri? È certamente fondamentale studiare, ma tu pensi che le esperienze valgano di più. Conoscere una persona straniera, fare un bel viaggio, mettersi in gioco in un “nuovo mondo” può essere ancora più fruttuoso ed ecco perché hai grande voglia di fare delle cose diverse dal passato e di esplorare situazioni ed emozioni nuove: il tuo segno è sempreverde, proprio per questo motivo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, in questi giorni sei molto impegnato, ma “se hai voluto la bicicletta devi pedalare”, perché il Capricorno non sta mai fermo ed è un ambizioso, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Stai cercando nuove risorse. C’è chi ha già avuto un ruolo importante e chi manterrà una grande forza, ma attenzione sempre a chi cerca di metterti in un’ottica sbagliata e diversa da quella che tu immagini. Questo è un periodo molto importante per far valere le tue opinioni e alcuni Capricorno diranno:”O si fa come dico io, o me ne vado”.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario dev’essere prudente in amore, i Pesci possono definire lavoro e soldi

Acquario, se hai fatto delle scelte irruente o frettolose nessuno può biasimarti. Ci sono persone che ti criticano e che non vogliono vivere in maniera spericolata, ma l’Acquario, ogni tanto, necessita di mettersi in gioco. I pianeti in opposizione chiedono prudenza, soprattutto in amore che, in questi giorni, risente di una Venere opposta. Forse hai bisogno di emozioni nuove, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Devi curare un po’ di più la forma fisica.

Pesci, sono favorite le scelte e c’è chi potrebbe fare breccia nel cuo9re di una persona. Sono giornate importanti per realizzare un progetto o per essere richiamati: una situazione che avevi abbandonato diverso tempo fa potrebbe trovare nuovamente protagonista. Emozioni in corso: i cuori solitari non cercano e sperano nel destino, ma chi ha già una storia adesso può definirla. Tuttavia, nei prossimi mesi si parlerà soprattutto di lavoro e soldi, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: non che l’amore abbia un peso inferiore, però evidentemente bisognerà recuperare un po’ di tempo perduto.

