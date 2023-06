Oroscopo Paolo Fox, 6 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Acquario…

Come ogni giorno anche oggi, martedì 6 giugno 2023, andremo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox . L’astrologo è stato ospite dello show di Rai Due, i Fatti Vostri, svelando la classifica dei segni zodiacali per la giornata odierna.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario, Scorpione, Cancro

“Acquario, due stelle. Sul lavoro solo piccole accortezze da tenere, mentre l’amore diventa un banco di prova per le relazioni che hanno già avuto problemi in passato. Bisogna capire come comportarsi quindi, ma se l’Acquario si sente schiacciato da un rapporto esagerato per quanto riguarda le emozioni può fuggire o lamentarsi. Scorpione, i rapporti con questo segno diventano fragili perchè possono cambiare le modalità. Meglio se le cose ve le lasciate scivolare addosso, visto che ogni incomprensione può diventare un nodo, meglio evitare di mettervi contro le persone. Rischiate giornate nervosette. Cancro, tre stelle. Non pensate al passato ma pensate al presente ricordando che la seconda parte di quest’anno è migliore della prima. Dovete recuperare molto a livello fisico”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Leone, Pesci

“Bilancia, ritrovate un bell’accordo in famiglia con una persona cara, avete dovuto lottare per ritrovare un equilibrio. Guardate oltre, giornata di oggi un po’ a rallentatore, piccoli ritardi o fastidi. Leone, non siete al top, dovete affrontare momenti di tensione se siete contro alcune persone. Il vostro senso di ribellione è spiccato, ma come reagite dipende da voi. Se siete combattenti potreste anche andarvene, mentre se siete saggi dovreste trovare un accomodamento. Ci sono comunque accordi poco chiari e situazioni non facili da gestire. Se decidete di cambiare dovete avere già un posto dove andare. Pesci, giornate forti a livello emotivo, vivete sull’onda di emozioni conseguenza di un rapporto con gli altri. Se avete persone care che stanno male anche voi state male. Ecco perchè è meglio circondarsi di persone positive, ma spesso voi siete crocerossine: avete bisogno di positività”.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Vergine, Toro, Sagittario, Gemelli, Capricorno

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 6 giugno 2023, così: “Ariete, 4 stelle, potreste studiare un nuovo modo di lavorare, forse è già arrivata una conferma. Difficile che voi stiate fermi, se mai vi lamentate di fare troppo. Bel cielo per l’amore, chi non ce l’ha lo cerchi. Vergine, torna la serenità dopo una settimana pesante, ma state cambiando atteggiamento verso le situazioni forse perchè siete stanchi o perchè il destino porta novità. Cercate sempre di anticipare i tempi ma se le cose cambiano non fermatevi, state al gioco del destino. Toro, se c’è qualcosa che non va è solo a livello fisico, siete un po’ stanchi, volete fare un break, bene il lavoro. Sagittario, giornata sì in una settimana che comporta grandi innovazioni, potete fare di più. Gemelli, siete fra i prescelti, serie riflessioni sul lavoro. Capricorno, non c’è cielo più intrigante, chi ha già sicurezze le mantiene e chi non le ha le dovrebbe cercare”.

