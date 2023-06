Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2023/ Venere top per Sagittario e Pesci

Abbiamo visto i cambiamenti di questo mese in atto, con la prima novità della settimana: l’ingresso di Venere in Leone. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci spiega nella rubrica di oggi, martedì 6 giugno 2023, quali sono gli effetti sui segni zodiacali. Vediamo cosa accade per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, quelli più saggi non si muovono e aspettano situazioni più interessanti, perché sul lavoro ci sono prospettive, ma ancora poche certezze. Ciò che invece è più intrigante in questo cielo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è la situazione amici/amori: questa Venere aiuta molto i segni di fuoco e chi sta cercando un sentimento, potrebbe trovarlo anche in altri ambienti rispetto a quelli che ha frequentato fino ad oggi. I cuori solitari faranno incontri speciali.

Capricorno, tu sei noto per le prese di posizioni nette e ti spiace, addirittura, cambiare idea: non che sia impossibile, però ci metti del tempo. Il tempo per te è veramente il miglior consigliere: quante volte, di fronte a una situazione di grande imbarazzo, hai pensato di non reagire d’impeto, ma hai voluto aspettare, per vedere fino a che punto si potesse arrivare. Questo però non è il momento di aspettare: Venere ha iniziato un transito migliore e non è più opposta e poi, se hai una situazione di lavoro da spingere, questo è il periodo migliore per farti valere. Chi ha seminato bene nel passato ha probabilmente già avuto delle conferme, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, perdere le staffe e agitarsi può capitare in periodi in cui aumenta quel tasso di ribellione che è sempre nel DNA di un Acquario. Sono un po’ a rischio: le relazioni clandestine, le situazioni di lavoro in cui non si riesce a spuntarla. Giugno sarà un mese dispendioso e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non evitare azzardi dal punto di vista economico: ci potrà essere qualcosa da sistemare a livello di bollette, contabilità e contratti, con Giove un po’ particolare, in questo periodo, che chiede attenzione.

Pesci, la voglia di mettersi in gioco c’è, la vitalità torna e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che arrivi anche una bella riconferma. Cosa manca? Forse un sentimento oppure chiarezza in una relazione. Le stelle di questa settimana però pongono meno dilemmi rispetto al passato: se vuoi fare una scelta importante per il tuo futuro, è arrivato il momento di fare il tuo gioco.











