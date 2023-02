Oroscopo Paolo Fox, 7 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Sagittario a…

E’ martedì 7 febbraio 2023 e come ogni giorni anche oggi proveremo a capire cosa ci raccontano le stelle grazie all’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più famoso d’Italia è stato ospite nel salotto del programma di Rai Due, I Fatti Vostri: ecco la sua personale classifica dei segni zodiacali di oggi.

“Sagittario turbolento, di solito quando è strano e paziente vuol dire che sta facendo una vita troppo ripetitiva. Il Sagittario non riesce mai a stare fermo e se si trova in un periodo di indecisione o magari deve attendere scelte che non dipendono da lui va sotto stress, attenti a non dire troppo. Leone, non c’è ancora il cielo vigoroso che avremo a brevissimo. Dovete stare cauti perchè rischiate di mettere in discussione tutto ciò che non è chiaro: affrontate tutto con diplomazia e non con l’orgoglio. Pesci, tre stelle, settimana un po’ controversa. Mi auguro che abbiate trovate una bella indicazione per l’amore e che siete un po’ più filosofi. Le relazioni che vivrete saranno importanti. Spero che la vostra vita diventi un meraviglioso film appassionato. Fate un discorso con le persone che non sono d’accordo con voi ma evitate polemiche”.

“Gemelli, se c’è una disputa in amore è normale sentirsi un po’ giù di corda. I Gemelli riempiono la vita di cose da fare poi sono stanchi ma quando fanno poco si annoiano e quindi non sono mai sereni. Cauti con i rapporti famigliari. Bilancia, non tornate a pensare che le cose non vanno bene. A volte siete troppo generosi, viziate chi vi vuole bene, nel tempo però si innesca un meccanismo sbagliato, magari un giorno vi si rivolterà contro. Vale la pena rischiare? Vi state comunque facendo scivolare le cose addosso anche se c’è chi vi critica in quanto pensa che state diventando menefreghisti. Cancro, in attesa che Giove vi tolga un po’ di stress. Tante persone a Natale si sono ritrovate un po’ in disagio o non hanno ricevuto la gratifica voluta e soprattutto nel lavoro. Tre stelle per il Capricorno, si parte con tensione ma è una settimana da vincitori, entro domenica una bella soddisfazione. Ma la tensione è altissima, a volte pensate di fare una cosa in maniera sbagliata, state vivendo forte insicurezza, a volte capita: avete bisogno di persone che collaborano con voi”.

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 febbraio 2023, si chiude con questi segni: “Acquario, 4 stelle. Difficile rinunciare all’amore, in questo momento è importante parlare di relazioni vere. Senza amicizie l’Acquario sta male. Attenzione, è il periodo migliore per iniziare a pensare ai progetti della primavera. Ariete, 4 stelle, volete un po’ tutto troppo di corsa, del resto siete il segno della fretta. Potrebbe nascere un’emozione particolare in amore. 4 stelle per lo Scorpione, oroscopo che inizia a veleggiare verso una tarda primavera in cui andranno fatte scelte di lavoro. Cinque stelle per la Vergine, cielo che vi gratifica dopo settimane pesanti. Serve un po’ di organizzazione, mi raccomando ne parleremo da marzo. Toro, questa settimana andrà avanti, salirà, vincerà e avrà più spazio. E’ un anno importante e questa è una giornata che inizia a dare qualcosa di più: dovrete fare anche delle scelte fra chi vi starà attorno”.











