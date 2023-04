Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Non è un pesce d’aprile, ma l’Oroscopo di Paolo Fox, che non scherza affatto, da Radio LatteMiele, con le previsioni per oggi, sabato 1 aprile 2023. Il calendario delle effemeridi vede Sole e Luna in trigono tra loro: un aspetto ottimo! Il Sole è in Ariete (come Mercurio e Giove) e la Luna è in Leone. Vediamo come inizia il weekend per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha quasi tutti i pianeti nel segno, il Toro deve essere più flessibile

Ariete, vi trovate in una condizione di forza e oggi davvero c’è qualcosa di più, tanto che sarebbe opportuno iniziare a programmare la Pasqua, perché il 9, nel pomeriggio, avrete anche la Luna. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tanti Ariete vogliano mettere in primo piano il sentimento e la passione, anche per il lavoro! Vediamo come agire: certamente non in maniera impulsiva e i pregiudizi sono da buttare via, a livello sentimentale.

Toro, una giornata importante è quella di domani, mentre oggi abbiamo ancora questa Luna dissonante che potrebbe portare qualche piccolo dubbio. Cercate di mostrarvi sempre disponibili in casa e anche un po’ più malleabili nell’attività: questo è un periodo di grandi responsabilità e impegni e potreste avere a che fare con delle persone che non la pensano come voi. Se non volete arrabbiarvi tutti i giorni, bisogna cercare di liberarsi di qualche seccatura. Oggi un po’ di cautela è necessaria, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno un bel weekend per tutto, il Cancro è in progressivo miglioramento

Gemelli, questa giornata di sabato è interessante, perché può permettere di superare qualche incertezza vissuta nei primi giorni di marzo, quando per alcune questioni di lavoro o tensioni familiari, ci sono state delle difficoltà. L’amore è interessante come questo fine settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che questi transiti interessino direttamente chi esercita un’attività indipendente. Saturno dissonante parla di revisione di accordi e di contratti.

Cancro, vuoi fare un passo avanti per avvicinare una persona a cui tieni? Muoviti! Perché adesso, piano piano, ti stai liberando di tante ombre, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox: Venere è già favorevole, poi diventerà favorevole anche il Sole dal 20 e infine il fatidico 16 maggio. Da quel giorno in poi, vedrai le cose in maniera diversa e, fino a quel giorno, settimana dopo settimana, è possibili che si rischiari un po’ tutto: anche una situazione di lavoro sarà più tranquilla.











