Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Sembrava ieri che stappavamo bottiglie per festeggiare il nuovo anno ed eccoci già a mercoledì 1 febbraio 2023. L’Oroscopo di Paolo Fox, come sempre, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela le indicazioni astrologiche della giornata di oggi. Vediamo cosa dicono le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. C’è un segno in particolare che avrà i riflettori puntati: quale sarà?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete mette solide fondamenta per il futuro, il Toro vive un momento cruciale in cui è artefice del proprio destino

Ariete, non è escluso che arrivi un invito e che magari in questi giorni tu viva una bella emozione, perché con queste stelle, con Giove nel segno, la speranza è tanta e poi le certezza aumentano, via via che tu metti in mostra le tue qualità. I liberi professionisti possono già avere avuto un buon successo: è un momento in cui si può veramente tornare in sella, anche se è normale che ci sarà chi deve superare degli ostacoli. Le associazioni o le società di affari, che nascono in questo periodo, sono un punto di partenza per avventure da impostare nel futuro, dice l‘Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, chiarisci tutto ciò che non va e rimboccati le maniche, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché fra questa e la prossima settimana sarai veramente artefice del tuo destino e quindi c’è maggiore visibilità. Una situazione astrologica che va incontro a un miglioramento: ricordiamo che a metà anno avremo anche un bel Giove (da maggio). Questo non garantisce forza a tutti, ma può portare buone risorse a chi ha già fatto delle richieste: ricordiamo sempre che le stelle inclinano e non determinano. Di conseguenza, chi vuole emergere e chi ha già fatto tanto nel passato avrà, tra febbraio e maggio, l’occasione per farsi valere. In amore, bisogna parlare chiaro, altrimenti si rischia qualche discussione.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno la Luna favorevole per fare chiarezza, il Cancro deve avere pazienza e attendere stelle migliori in arrivo

Gemelli, con una Luna importante che tocca il segno, bisogna vagliare con cura tutto ciò che funziona e tutto quello che non funziona. Il motivo sta nel fatto che, probabilmente, da marzo si apriranno nuove strade che vanno valutate con realismo: se un progetto è saltato o un programma è stato ritardato, è normale che adesso tu sia un po’ pensieroso. Questi pensieri dovrebbero essere contenuti, altrimenti rischiano di danneggiare l’amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: alcune coppie stanno riflettendo bene, sulla condizione che vivono,

Cancro, un po’ di stanchezza e malinconia, ma diamo tempo al tempo! Più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato che Giove contro rappresenta una situazione di insoddisfazione che poi passerà dopo maggio: non è che improvvisamente tutto filerà liscio come l’olio ed è certo che cercare la felicità in questa vita non è sempre così facile, però possiamo dire che ci saranno meno intoppi. Soprattutto per quelli che hanno avuto dei problemi a dicembre o magari si sono rimessi in gioco da poco, forse l’attesa è esasperante, ma le buone stelle, da maggio in poi, porteranno anche l’occasione per decidere su rapporti e situazioni che non danno più piacere. Provare un sentimento, in questi giorni, sarà più facile, con Venere attiva.











