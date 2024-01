Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 gennaio 2024/ La Vergine inizia nella confusione, più forza per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: scelte importanti da giugno per il Leone, per la Vergine una stella può nascere dal caos

Leone, Giove opposto ti ha un po’ ostacolato nelle questioni di lavoro e affari, dall’anno scorso, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox: questo può indicare che ci sono scelte da fare che riguardano la sfera economica. C’è qualche tensione da affrontare che, una volta superata, mostrerà una strada più chiara da intraprendere nella seconda parte dell’anno. In un certo senso, il periodo tra gennaio e maggio può essere considerato “preparatorio”, per poi compiere scelte importanti che andranno compiute da giugno in poi. Verificate se in questo periodo ci siano questioni da risolvere che riguardano il rapporto con gli altri, dal momento che anche in famiglia, di recente, qualche problema c’è stato. Ci sono molti aspetti da chiarire e, in tutta probabilità, da parte tua, assumerai un atteggiamento serafico, affinché la tua serenità non venga intaccata.

Vergine, settimana che parte in maniera un po’ confusa. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda come il 2023 abbia causato rallentamenti e ti abbia costretto a rivedere praticamente tutto della tua vita. Fare tabula rasa e tagliare i rami secchi, ricominciando da zero, non è affatto una condizione negativa, anzi: consente di ripartire con la speranza di un futuro migliore ed è proprio ciò che ti aspetta. Questo nuovo anno nasce nel caos, soprattutto in merito ad alcuni rapporti familiari: prima del 4 è consigliato schivare complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox: energia ritrovata per la Bilancia, lo Scorpione ha molte opposizioni planetarie

Bilancia, Marte e Mercurio sono in aspetto buono: un incoraggiamento per mettere in chiaro questioni di lavoro. A livello sentimentale, molte coppie hanno avuto delle incomprensioni l’anno scorso, si spera che ora si torni a confrontarsi serenamente. Serenità che, soprattutto durante l’estate, è stata minata da un affaticamento fisico che ha soverchiato tutto il resto. Bentornata capacità di azione e lo potrai verificare nella tua quotidianità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox!

Scorpione, l’opposizione può renderti particolarmente stressato e nervoso, più che altro perché sei oberato di cose da fare! La posizione di Marte può causare interferenze nei rapporti della quotidianità, ma anche un incentivo a portare avanti un progetto con maggior determinazione. Attenzione ai soldi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché queste opposizioni planetarie possono indicare ritardi dal punto di vista economico che vanno superati.











