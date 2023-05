Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Inizia un nuovo mese ricco di novità che riguardano i transiti planetari: il più importante è quello di Giove che dal 16 andrà in Toro. Vediamo questa giornata di Festa dei lavoratori come sarà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1° maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di attriti con qualcuno per il Sagittario, il Capricorno avrà successo se agisce in prima persona

Sagittario, stai accanto alle persone che ti piacciono. Ti sarà capitato, di recente, si entrare spesso in polemica con chi non ha detto la verità. Se c’è una cosa che detesti sono gli ipocriti e quindi hai dovuto riprendere qualcuno che non è stato molto carino con te e magari avrai detto: “Se dobbiamo dire la verità, diciamola tutta” e hai raccontato qualcosa che era meglio non dicessi. Se ti sta bene quello che fai, vai avanti così. Da poco è cambiato un riferimento o certi ambienti sono diventati ostili: d’altronde, Saturno in aspetto diverso rispetto al passato, chiede di ridimensionare certe scelte, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, puoi fare ciò che vuoi, nel senso che quest’oroscopo ti lascia libero di decidere e siccome sei una persona molto determinata e oculata, alla fine arriverai a una buona conclusione. Ci sono buone opportunità per i giovani, prime chiamate da non sottovalutare, progetti da avviare senza paura. Insomma: dovrai sì rimboccarti le maniche, ma questo fa parte della tua esistenza: nulla ti è mai stato regalato. Agire in prima persona e ottenere successo sarà più facile, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: se l’Acquario deve chiedere un aumento lo faccia nei primi 15 giorni di maggio, i Pesci sono rimasti un po’ male per alcune persone

Acquario, è un buon recupero, ma c’è chi si è sentito deluso dall’amore, al punto da essere restio a qualunque tipo di incontro. Nelle coppie di vecchia data ci vorrebbe un po’ più di feeling, altrimenti, essendo l’Acquario amante della libertà, potrebbe dire al partner: “Se non ti va di fare questa cosa, la faccio da solo/a”. Il fascino non manca, come il magnetismo, e si potrebbe sfruttare questo mese di maggio per spingere un progetto, ma attenzione sempre ai soldi. Se c’è da fare una richiesta, come il classico aumento, è meglio muoversi entro le prime due settimane del mese, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, sei un po’ più sensibile e forse anche suscettibile per l’amarezza di aver constatato che alcune persone, sulle quali si poteva fare affidamento fino a poco tempo fa, non sono più disponibili. Cambio di scena? Probabilmente, anche un cambio di rotta è possibile, ma attenzione: questa volta in positivo, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché tutto quello che lasci non sarà da rimpiangere. Bisogna andare avanti senza troppe ansie, cogliendo il momento, la chiamata, l’occasione.











