Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2024/ Toro e Gemelli in rinascita: si chiude una fase per aprirne un’altra

Oroscopo Paolo Fox: inizio mese positivo per l’Ariete, il Toro ha la Luna opposta

Ariete, a differenza di febbraio, i primi giorni di marzo sono pieni di grinta, secondo le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox. È anche vero che i tuoi obiettivi sono spesso molto ambiziosi: ora tornano le possibilità, ma bisogna ancora essere cauti. L’amore torna al centro! Per ora Venere è favorevole, mentre da aprile sarà super appassionata perché entrerà nel tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2024/ Sfide lavorative per Leone e Vergine: si possono vincere

Toro, la Luna oggi è in opposizione e porta qualche dissidio. Le finanze devono essere gestite con oculatezza e chi ha un problema di lavoro deve stare attento, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo momento è di transizione: si chiude una fase che ha esaurito le sue potenzialità e se ne apre un’altra di rinascita che consente di valutare nuovi progetti, sentimentali o lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 febbraio 2024/ L'Ariete è molto attivo e Venere sta per raggiungere il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: chiusure e nuove aperture per i Gemelli, il Cancro usi il passato senza attaccamento

Gemelli, ci sono stati tanti cambiamenti dall’anno scorso: son dovuti a Saturno dissonante che ha modificato i riferimenti e chiuso alcune situazioni. Per esempio, persone che erano importanti per te, fino a poco tempo fa, ora lo sono in misura minore, magari semplicemente per destino oppure perché tu stesso hai deciso di dire stop. Le nuove iniziative ti danno sempre la carica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ed ecco perché puoi essere fiducioso nel futuro.

Cancro, fai tesoro degli errori e delle esperienze fatte in passato, ma non farti trascinare troppo da ciò che è stato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sfrutta il bagaglio accumulato, nei mesi scorsi, per portare avanti qualcosa di nuovo che adesso può avere una grande risonanza. Giove e Saturno in ottima posizione non solo sono positivi per la tua capacità di azione, ma portano anche fortuna!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 febbraio 2024/ Leone e Scorpione avranno Venere favorevole dall'11 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA