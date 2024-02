Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 febbraio 2024/ L’Ariete è molto attivo e Venere sta per raggiungere il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: giornata buona per l’Ariete, il Toro curi il fisico

Ariete, ultimo giorno di un mese iniziato in modo piuttosto faticoso per te, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi il cielo aiuta, ma sappiamo che sei sottoposto a stress da diverse settimane. Venere e Marte sono in una buona posizione: hai voglia di amare e di metterti in azione vincendo sfide. È in arrivo la primavera! La tua stagione prediletta, in cui aumenta la passione. Stai attento ai soldi, ma sono favoriti incontri e riappacificazioni.

Toro, prenditi cura del tuo benessere. Marte e Venere in opposizione possono averti fatto stressare oltremodo. Giove sostiene tutte le tue azioni e, anche nelle situazioni più complesse, entro maggio si arriverà a soluzione. Attenzione alle dispute legali e alle diatribe amorose, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: troppi impegni per i Gemelli, marzo sarà ottimo per il Cancro

Gemelli, momento di transizione sul lavoro, soprattutto se da poco hai chiuso un progetto e devi fare qualcos’altro. È probabile che tu voglia addirittura cambiare indirizzo. Il tuo segno ama non fare troppe previsioni e riempirsi la vita di tante attività, però nell’ultimo periodo si è un po’ esagerato, anche perché ci sono stati imprevisti che hanno coinvolto i sentimenti o la famiglia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è il motivo della tua stanchezza: vorresti fare di meno, ma meglio.

Cancro, momento frizzante in cui potresti innamorarti e vincere una sfida. Giove e Saturno sono in ottimo aspetto e tutto ciò che fai è azzeccato. Gli ultimi mesi non sono stati semplici, soprattutto gennaio, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che, dall’11 marzo, ci sarà Venere ad aiutarti a trovare l’amore!











