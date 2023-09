Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2023/ Luna ok per il Leone e per la Vergine “ci vorrebbe un amico”

Oroscopo Paolo Fox: il Leone metta giudizio, la Vergine è attiva nonostante la Luna

Leone, la Luna è favorevole dal pomeriggio e Marte è interessante: sei un fiume in piena, al punto che potresti anche fare delle cose di troppo e delle scelte azzardate. Esponiti, ma con giudizio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, altrimenti rischi di rovinare qualche rapporto. Ricordiamo che Giove è dissonante e quindi, nell’ambito del lavoro, può provocare esperienze faticose, responsabilità di un certo peso. Se ci sono più accordi in vista, attenzione a non perderne uno! Le discussioni vano tenute sotto controllo.

Vergine, ti senti ancora in uno stato di forte affaticamento e nervosismo, per colpa di una Luna un po’ strana che però non blocca le tue iniziative. Potresti cedere e interrompere qualcosa che non ti interessa più: è da marzo che la tua vita, soprattutto a livello professionale, è in piena rivoluzione, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento hai bisogno di vivere rapporti sinceri. C’è anche chi semplicemente si sente un po’ solo e avrebbe bisogno di un amico a cui affidare incertezze e preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sfrutti questa giornata, lo Scorpione battaglierà in autunno

Bilancia, parla chiaro in questa giornata, perché sabato e domenica potrebbero esserci delle piccole esitazioni, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore non è stato facile mantenere il controllo e le coppie di lunga data lo sanno molto bene. Ultimamente poi c’è anche chi è stato male: esci da un periodo burrascoso, ma la cosa bella è che essendo tu un segno d’aria, riesci a trovare il positivo anche nelle situazioni più complesse. Oggi è meglio essere cauti nel rapporto con glia altri.

Scorpione, le complicazioni planetarie potrebbero aver creato delle tensioni nella tua vita. C’è chi ha fatto un passo importante negli ultimi mesi, come chi ha cambiato gruppo o ruolo, e tutto questo senza certezze. In certi momenti ti sei sentito davvero in balia dei venti. Spesso sei proprio tu a dare spazio a contese sul lavoro e in amore, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia, in questo periodo, di essere cauto. Comunque, in autunno si prevede una battaglia: chi ha fatto dei cambiamenti, chi si sta impegnando per portare avanti un progetto, ha paura del giudizio degli altri e quindi si sta anche mettendo in mostra in maniera risoluta. Tempo di grandi tensioni, soprattutto per chi ha un lavoro part-time, perché vorrebbe avere qualcosa di più certo.











