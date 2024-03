Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2024/ Venere non disturba l’Acquario ma esalta oltremodo i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il tempo corre per il Sagittario, il Capricorno non deve scialacquare

Sagittario, l’Oroscopo di Paolo Fox insiste sul “battere il ferro finché è caldo”, perché da giugno in poi non ci saranno le stesse opportunità, sopratutto sul lavoro! Da domani, Venere sarà in opposizione: difficoltà se ci sono due storie, se ci sono tradimenti, mancanze e così via. È importante, in qualche modo, mettere ordine nei sentimenti.

Capricorno, questo non è il momento di sperperare e, anzi, sono previsti alcuni tagli. Non ci sono limiti invece in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: da domani, gli incontri saranno favoriti. Sono possibili ritorni di fiamma oppure chiarimenti di una storia che ha subito contraccolpi in passato.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si arrabbia, ma per poco, grande cielo per l’amore per i Pesci

Acquario, quando perdi la pazienza si salvi chi più! Per contro sei un segno che non porta rancore e dimentichi facilmente. L’amore oggi è un po’ fiacco: non ci sono affatto rotture, perché le crisi sono state superate, ma da domani Venere sarà neutra. Senza infamia e senza lode, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, nei prossimi tre mesi, le relazioni sentimentali verranno messe alla prova! Dovrai viverle con molta saggezza. Questa domenica, comunque, è molto favorevole ai sentimenti: giornata ideale per un tête-à-tête con una persona che ti intriga, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. La Luna, insieme a Venere da domani, potranno regalarti emozioni davvero importanti!











