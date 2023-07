Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2023/ Saturno toglie e Giove dà alla Vergine, lo Scorpione parli chiaro

Oroscopo Paolo Fox: è in gioco il potere proprio e altrui per il Leone, la Vergine perde qualcosa e guadagna qualcos’altro

Leone, fascino grande e le relazioni che nascono adesso portano lontano, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli ultimi tempi possono aver creato ruggine nei rapporti con delle persone che hanno rappresentato il potere, poi se tu hai potere, ovvero sei un capo o una guida, è normale adesso non solo tenere la rotta, ma guardare anche i conti, perché lì ci sono delle difficoltà. Sarebbe bello progettare qualcosa di nuovo! Estate interessante per i cuori solitari.

Vergine, c’è l’energia giusta non solo per rimetterti in gioco, ma anche per fare un discorso importante a persone che contano. Queste stelle sono anche positive per risolvere problemi che riguardano proprietà o questioni inerenti al lavoro. Qualcosa devi perderla, con questo Saturno opposto, e qualcosa guadagni, con Giove attivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di trovare un po’ di tempo per amare.

Oroscopo Paolo Fox: se si rimugina le tensioni non mancano per la Bilancia, lo Scorpione non tenga tutto dentro

Bilancia, questo stato di agitazione che stai vivendo da un paio di giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox lo attribuisce alla Luna opposta: già domani sarai più di buon umore! Se insisti troppo nel cercare la discussione a tutti i costi, se pensi al passato e a una persona che ti ha fatto del male e cerchi di toglierti un sassolino nella scarpa, allora è chiaro che le tensioni non mancheranno. La cosa più importante è guardare serenamente al futuro.

Scorpione, approfitta di questa giornata per mettere in chiaro le cose che non vanno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché tenersi le cose dentro è terribile. Questo periodo porta, a livello sentimentale, l’occasione per ripartire e per verificare un rapporto. Come possono nascere dei dubbi? Ad esempio se il partner pungola di continuo o magari sei tu che stuzzichi la persona che ami, per vedere fino a che punto è innamorato. Lo Scorpione ora desidera comprensione, ma vuol anche dimostrazioni tangibili di affetto.

