Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2023/ Opposizioni planetarie per l’Ariete, bel recupero per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: conti da sistemare per l’Ariete, il Toro sentie il peso delle responsabilità

Ariete, Mercurio e Sole in opposizione: conti da sanare e problemi che devono essere gestiti con attenzione. Forse anche una piccola arrabbiatura, perché tu hai fatto il tuo dovere, però ti hanno messo in una condizione in cui non sei riuscito ad ottenere quei risultati che avresti voluto. Tutto passa! L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che i sei mesi passati hanno avuto un buon effetto in amore, visto che Venere è stata lungamente a favore, ora bisogna sfruttare questo periodo proprio per convalidare una storia. Anche i separati e quelli che sono rimasti senza amore devono darsi da fare.

Toro, Giove è nel segno. Quando abbiamo un grande incarico, un grande occasione, lì per lì siamo contenti, poi dopo ci rendiamo conto di quello che costa esporci e mantenere sempre un livello alto. È probabile che in questo periodo tu sia preso da tante cose, ma in seconda battuta anche un po’ preoccupato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nulla può toglierti quello che hai, quindi gli incarichi vanno avanti e le situazioni procedono, però ti senti solo a portare avanti una marea di impegni. Forse non c’è neanche cattiveria da parte di chi ti circonda e probabilmente ci sono dei problemi oppure c’è anche chi è stato male: sei stato di aiuto e di assistenza anche in questo senso.

Gemelli, sentirsi stanchi e nervosi in questa parte centrale della settimana è abbastanza facile. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è, tra martedì e giovedì, di fare tutto con molta calma, evitare difficoltà a livello familiare e, soprattutto, se c’è un rapporto che ha lasciato con il fiato sospeso, chiarire quello che non va. Se ci sono state piccole crisi, bisogna stare attenti, perché è facile, in questi tre giorni, rivangare il passato.

Cancro, ci sono prospettive da sfruttare e, dal 23, avremo una grande forza, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un cielo importantissimo! Tanti otterranno dei buoni risultati, altri dovranno impegnarsi in amore: sarà difficile rimanere senza un riferimento. La forza non mancherà.

