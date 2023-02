Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo arrivati al weekend e l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche anche oggi, sabato 11 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Si conclude anche la settimana del Festival di Sanremo: scopriamo se ci sarà il vincitore tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Giove mette pressione all’Ariete ma in positivo, il Toro è baciato dal successo

Ariete, se oggi ti senti un po’ strano, magari un po’ agitato, non te la prendere col mondo e ricorda sempre questa grande pressione che Giove prova a portare nella tua vita: una pressione positiva, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Appuntamento sotto le stelle, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, e anche quando Venere arriverà nel tuo segno, fra nove giorni: avremo Giove e Venere in Ariete. Questo significa che certi modi di agire in passato e lo stesso atteggiamento verso l’amore, ora, si modificano e si espandono. Potresti quindi essere più tollerante, comprensivo, dolce e generoso oppure desideroso di vivere storie che non hanno confini.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Toro, sarà già arrivato un buon successo? Ognuno di noi ha una sua capacità e, quando abbiamo un buon oroscopo, non è garantito il risultato, ma il fatto che ci sarà qualcuno che ci ascolta. È come salire su un palcoscenico e convincere tutti quelli che ci ascoltano che siamo bravi. A seconda quindi delle singole qualità, questo è un cielo che porta delle occasioni: può averle portate in questi giorni, le porterà a maggio, quando Giove sarà nel segno. L’amore può tornare a essere vincente, ma proprio per questo motivo, chi ha al fianco una persona indolente la rimprovererà, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, 10 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Bilancia a...

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono stare attenti a un contratto, il Cancro deve chiudere col passato per ripartire

Gemelli, oggi sei meno agitato e incerto. Vediamo tra marzo e maggio se verificherai quanto dicono le stelle, perché l’Oroscopo di Paolo Fox crede che bisogna stare attenti a un contratto o a un accordo, a non esagerare. A vedere le cose troppo in grande non si fa un buon servizio, né a sé stessi né agli altri. In questi giorni, l’amore ancora non ha recuperato, ma ci sarà modo di vivere meglio i sentimenti dalla fine del mese. Insomma, da marzo si rimettono in discussione tante cose.

Oroscopo Paolo Fox, 9 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Cancro a...

Cancro, se l’amore è stato un po’ giù di corda a dicembre, bisogna recuperarlo. Questa Venere prevede delle aperture, ma prima bisogna chiudere una porta, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se questo momento di disagio ha a che fare con il passato. Alcuni nati sotto il segno del Cancro vivono nella paura di non essere compresi e questo può capitare, perché il Cancro è spesso un enigma per se stesso e figuriamoci se deve spiegare le sue emozioni a chi lo circonda. Se non hai un progetto in mente, sviluppalo, perché da maggio ci saranno nuovi obiettivi da seguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA