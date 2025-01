Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025: cosa prevedono le stelle per i primi segni

Le previsioni di Paolo Fox tornano puntuali per svelare l’andamento delle stelle per i primi sei segni dello zodiaco fino al 19 gennaio 2025. Secondo l’astrologo più famoso della televisione italiana, l’Ariete andrà a caccia di chiarezza nelle questioni sentimentali mentre i Gemelli potrebbero vivere una vera e propria crisi amorosa al punto da guardare altrove, ma andiamo a leggere nel dettaglio le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025: svolta per il Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Ariete, saranno spinti a vivere l’amore e a cercare la chiarezza anche nei sentimenti del partner. Il trasporto diventa sempre più intenso e anche le giovani coppie ritroveranno una bella armonia. Qualche problema sul lavoro che potrebbe essere risolvibile solo con l’intervento di una persona esperta. Saranno giorni decisivi, invece, per i nati sotto il segno del Toro che riusciranno finalmente a capire cosa desiderano in amore. Potrebbe accadere qualcosa di importante sia con il partner che in famiglia. Non sono da escludere importanti confronti per salvare eventuali rapporti. Sul lavoro, invece, sarà importante non trascinare i problemi familiari e, prima di arrivare allo scontro con i colleghi, provate a capire da dove arriva il malcontento.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, invece, i prossimi giorni potrebbero aprire una crisi sentimentale per chi ha una relazione stabile. Qualcuno, infatti, potrebbe non essere felice della propria situazione cominciando anche a guardarsi intorno. Situazione interessante, invece, in ambito lavorativo e, soprattutto per i giovani potrebbero presentarsi occasioni importanti da cogliere al volo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025: cambiamenti per il Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025, per i nati sotto il segno del Cancro è arrivato il momento di dire addio alle ambiguità sentimentali. Questa è la situazione adatta per prendere le distanze da eventuali difficoltà sentimentali. Sul lavoro, invece, non sono da escludere cambiamenti importanti. Al Leone non manca la fantasia per vivere un rapporto importante che potrebbe nascere anche da una semplice attrazione fisica. La passione è alle stelle e potrebbe dare il via ad una serie di emozioni forti. Anche sul lavoro le stelle promettono bene ed eventuali progetti potrebbero presto concretizzarsi.

Per i nati sotto il segno della Vergine, infine, ci sarà qualche conflitto sentimentale da risolvere. Non è sempre facile fare andare d’accordo cuore e ragione ma con un po’ di impegno sarà possibile recuperare il rapporto di coppia. Sul lavoro, invece, gennaio e febbraio sono mesi di preparazione in vista di un cambiamento che diventerà concreto nei prossimi mesi dopo aver avuto contatti con le persone giuste.