Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni dal 20 al 26 gennaio 2025

Come ogni domenica, tornano le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Paolo Fox. L’astrologo più famoso d’Italia dà preziosi consigli su come affrontare i giorni che vanno dal 20 al 26 gennaio 2025 svelando l’andamento delle stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i vari segni, c’è chi avrà delle piacevoli sorprese sentimentali e professionali e chi, invece, dovrà aspettare momenti migliori, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Toro messo alla prova

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, per i nati sotto il segno dell’Ariete, potrebbero esserci delle sorprese in amore. Nel lavoro, nonostante qualche cambiamento, riuscirete ad affrontare tutto grazie alla vostra capacità di adattamento. Attenzione, invece, alla sfera finanziaria: cercate di tenere sotto controllo le spese. Il Toro, invece, sarà messo a dura prova, anche dal punto di vista finanziario, ma niente paura perché la luce è in fondo al tunnel. Nel complesso, sul lavoro, stanno per arrivare dei successi mentre in amore non sono da escludere piacevoli sorprese.

Amore tra alti e bassi per i nati sotto il segno dei Gemelli che potrebbero ritrovarsi ad affrontare delle sorprese. In ambito lavorativo, un’occasione all’improvviso potrebbe sconvolgere le vostre certezze. Infine, non lasciate che le questioni finanziarie abbiano troppo peso sulla vostra serenità.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Cancro energico

Energia alle stelle per i nati sotto il segno del Cancro secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox. L’amore, tuttavia, potrebbe giovarvi qualche brutto scherzo mentre in ambito lavorativo le cose sembrano tranquille e serene. In ambito finanziario, invece, potrebbe esserci qualche sorpresa inaspettata. Creatività al top per il Leone per il quale, tuttavia, la fortuna non gira come vorresti. Sul lavoro, dal 20 al 26 gennaio 2025, potrebbe arrivare qualche sfida da affrontare. Attenzione, inoltre, alla salute.

I nati sotto il segno della Vergine, infine, non dovrebbero prendere decisioni affrettate in amore. La situazione finanziaria è stabile, ma attenzione alle spese impulsive. Buone opportunità, invece, sul lavoro: tutte da cogliere al volo.