Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo arrivati al fine settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche anche oggi, sabato 11 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Si conclude anche la settimana del Festival di Sanremo: scopriamo se ci sarà il vincitore tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha qualche spesa in più, il Capricorno è vincitore

Sagittario, qualche soldo se ne va, ma i soldi sono fatti per essere spesi, anche se qualcuno dirà:”Averceli!”. In effetti, il Sagittario, in questi giorni, dovrebbe tenere un po’ sotto controllo le uscite per la casa o per altre situazioni. Giove protegge, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Perché fino agli inizi di maggio è in trigono: ogni situazione che parte in questo momento è, in qualche modo, supportata da buone stelle. Il cielo parla dei tuoi interessi, anche a livello sentimentale, che si risvegliano tra dieci giorni.

Capricorno, è un cielo da vincitori! Agli inizi dell’anno l’Oroscopo di Paolo Fox aveva anticipato che questo sarebbe stato un anno importantissimo per il Capricorno: guardando le indicazioni astrologiche, aveva detto che la prima parte sarebbe stata molto impegnativa e che la seconda avrebbe dato delle grandi soddisfazioni. Le novità e i premi che arrivano adesso solo un anticipo di tutto quello che verrà dopo. Per fortuna, quando ti metti in testa una cosa, non ascolti nessuno e vai avanti e questo può essere un atteggiamento utile anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è incoraggiato dai sentimenti, i Pesci attendono l’arrivo di Saturno che sistemerà molte cose

Acquario, ti senti forte oggi, ma domani potresti avere un piccolo calo. Negli ultimi giorni, questi Acquario sono stati messi particolarmente alla prova. Un’emozione può nascere o rinascere, in questo momento. Marte infiamma i giovani del segno e spinge alla ricerca di nuove conoscenze, mentre gli adulti (soli e non), sarà difficile che resistano alle tentazioni di una passione: via libera alle emozioni vere, incita l’Oroscopo di Paolo Fox, cercando anche di limitare i brevi periodi di inquietudine che comunque nella vita dell’Acquario ci sono sempre, dato che è un segno che va sempre controcorrente.

Pesci, questo weekend arriva e ti dà un bacio e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu dia un bacio alla persona che ami di più. Conto alla rovescia: Saturno nel segno, dal prossimo mese, sistema le carte, come una sorta di controllore che vuole verificare se hai fatto tutto con giudizio. Questo periodo facilita notevolmente i rapporti con gli altri, sia nell’ambito del lavoro che nelle amicizie, e permette anche una visione più ottimista del futuro. Anche chi sta cercando un’avventura da brivido potrebbe recuperare! Possono invece essere pericolose le relazioni chiuse nel passato, se si tenta di salvarle a tutti i costi. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di fare attenzione ai Gemelli e anche con il segno della Vergine.

