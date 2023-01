Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox, per oggi mercoledì 11 gennaio, ci riserva le anticipazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L’appuntamento quotidiano con il famoso astrologo, in onda su Radio LatteMiele, delinea posizioni planetarie molto particolari, per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario intollerante, Capricorno verso un maggio splendente

Sagittario, pare che tutto sia in contestazione, ma sei sicuro che siano gli altri a contestare le cose che fai oppure sei tu che, in questi giorni, sei talmente intollerante, da non accettare nemmeno una piccola osservazione, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? I soliti fastidi potrebbero nascere con Gemelli, Vergine e Pesci, mentre le questioni di soldi chiedono di essere tenute un po’ sotto controllo. Questo cielo chiede di fare delle scelte: un anno importante come il 2023 dev’essere giocato al meglio e che la prima parte sarà migliore della seconda.

Capricorno, la fase centrale di questo anno sarà la migliore. Quindi tutti quelli che vogliono realizzare un progetto, superare una crisi e i dipendenti che vogliono cambiare attività, devono organizzarsi entro maggio. Qualcuno avrà la netta sensazione, già ora, di avere in mano qualcosa di importante. Anche per l’amore, le coppie solide possono programmare qualcosa di bello: cari Capricorno che avete un rapporto ufficioso, potreste ufficializzarlo tra aprile, maggio e giugno. Coerenza e determinazione sono, da sempre, sinonimi di successo per il Capricorno, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, se un problema si risolve bene, altrimenti perché forzare la mano al destino? Forse bisogna solo voltare pagina, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Ottimo l’amore: Venere è nel segno e di solito questo rappresenta un nuovo modo di amare o il desiderio di vivere una bella storia. Addirittura, in certi casi, può rappresentare un evento interiore. Sapete quando capita di frequentare una persona, di non considerarla così importante e poi, improvvisamente, ci rendiamo conto che senza questa persona stiamo male? Il desiderio aumenta e allora questa Venere è un po’ un riflettore che illumina gli angoli bui della vita, anche sentimentale, dei nati Acquario.

Pesci, guardando le stelle dei grandi personaggi della storia, nati sotto questo segno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ci sono pittori, musicisti e grandi poeti, perché le emozioni, per i Pesci, si traducono spesso in qualcosa di molto concreto. Adesso bisogna dirigere queste sensazioni positive sull’amore e a ragion veduta, perché dal 27 Venere entra nel segno: nei rapporti sentimentali più belli, ci sarà un grande progetto da raggiungere a breve, e non si escludono buoni nuovi incontri. Peccato che qualcuno sia preoccupato per il partner, perché non è stato bene oppure perché ci sono dei familiari che hanno avuto dei problemi, ma anche in questo caso, il segno dei Pesci è protagonista e fa da riferimento per coloro che hanno bisogno di aiuto.

