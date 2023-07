Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2023/ La Bilancia ha la Luna storta e lo Scorpione è tesissimo

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è campione di attrazione, la Vergine può accordarsi in amore

Leone, il tuo fascino è grande! Nasci già come una persona particolare: è quasi impossibile non vederti e non sentirti e attrai l’attenzione e poi questo lungo, lunghissimo e raro transito di Venere che non si verificava da tanto tempo, nel tuo segno zodiacale, porta una maggiore attenzione in tutto ciò che fai. Questo è ancora più vero se hai iniziato un lavoro e hai a che fare con tanta gente che pende dalle tue labbra, ma può anche capitare se ti fai notare. Se vivi una bella relazione, questo periodo la migliora e se non la vivi, cercala, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, rimettersi in gioco è più facile e anche lasciarsi andare a qualche bel progetto. Anche se c’è una disputa con un ex sarà possibile trovare un’intesa e una mediazione. Coppie in crisi o ai ferri corti? Cercate un accordo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: sappiamo che Saturno in opposizione ogni tanto porta dei problemi e bisogna ragionare bene sulle scelte da fare.

Bilancia, stato di agitazione quasi alla fine, però legato ancora a questa giornata, perché la Luna opposta porta qualche piccolo fastidio. L’amore è stato fonte di qualche disagio, ma non bisogna averne paura, incoraggio l’Oroscopo di Paolo Fox, perché è tra le poche cose che riescono a dare senso alla nostra vita, persino quando quest’amore ci fa perdere la ragione. SE vivi una conoscenza recente, avrai modo di perfezionarla.

Scorpione, mettere a posto tutte le cose che non vanno è difficile e poi non riesci ad essere sereno, perché ci sono mille cose da fare, perché bisogna stare attenti ai particolari, perché i soldi non bastano mai o perché forse, nell’ambito del lavoro, ti accingi a fare cose che non hai mai fatto oppure sei in “competizione” con qualcuno che le ha fatte prima di te e allora sei preoccupato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ampliare le conoscenze va bene ma in amore, in questi giorni, è tutto un po’ in balia del vento.

