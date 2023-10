Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre 2023/ Ottimo cielo per il Capricorno, giornate “no” per il Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: tre giorni difficili per il Sagittario, il Capricorno ha il cielo giusto per l’amore e per gli affari

Sagittario, agitazione, stanchezza e nervosismo: martedì, mercoledì e giovedì sono tre giornate sottotono. Se ci sono dei piccoli conflitti o senti che c’è qualcosa che non va, rilassati ed evita lo stress. Quand’è che un Sagittario si stressa? Quando fa sempre le stesse cose, senza grandi cambiamenti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Alcuni però, come quelli che hanno figli e famiglia, sono preoccupati per una persona.

Capricorno, è la giornata giusta per tentare un approccio: Saturno e Giove sono a tuo favore! Questo è un cielo bellissimo, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Sole e Mercurio parlano di situazioni economiche da sanare oppure di investimenti e, anche in questo caso, c’è qualche preoccupazione: chi deve racimolare dei soldi per acquistare qualcosa o chi deve mettersi d’accordo per far partire un progetto è pensieroso, ma alla fine Giove, Saturno e, presto, Marte sono tutti in buon aspetto: sviluppare progetti concreti è possibile.

Acquario, stelle pensierose. In questo momento metti a soqquadro tutto e hai una grande voglia di “cantarne quattro” a chi è un po’ perplesso. Sono particolarmente elettrici gli Acquario che devono iniziare un progetto o un programma: erano già previsti dei ritardi, pertanto, in questo periodo, c’è qualcosa che non va. Attenzione a chi pretende troppo e, in cambio, offre poco, però c’è una buona notizia: Venere non è più contraria. Gli Acquario che hanno scalpitato per amore o magari hanno vissuto delle tensioni, ora possono recuperare. Da tempo, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva segnalato di non lasciare il certo per l’incerto e, di conseguenza, chi inizia nuovi progetti, anche a livello sperimentale, sa di trovarsi in una condizione precaria.

Pesci, questo nuovo passaggio di Venere parla di un amore non sempre ricambiato, però abbiamo un bel Saturno e un ottimo Giove: l’importante è cercare di capire cosa fare nel lavoro e cercare di non riversare, a livello sentimentale, problematiche che nascono proprio nella vita pratica. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede un po’ di pazienza perché, anche a livello fisico, c’è un po’ di stress e stanchezza da superare. Si recupera da venerdì!











